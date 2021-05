Castelbuono: il Liceo I.I.S. “Luigi Failla Tedaldi” conquista l’accesso alla finale nazionale delle Olimpiadi della matematica

Ad accedere alle nazionali delle Olimpiadi di matematica organizzate dall’Unione Matematica Italiana sono stati i primi quattro classificati della fase distrettuale e fra questi il nostro alunno Pietro Sferruzza di 5 C del Liceo Scientifico opzione scienze applicate.

Dopo aver superato, insieme ad altri 7 alunni, la selezione di Istituto, a cui hanno partecipato 152 nostri studenti, è risultato secondo nella selezione del distretto di Palermo.

La finale nazionale si svolgerà, in videoconferenza (gli altri anni si sono svolti in presenza a Cesenatico), il 6 maggio p.v. presso l’Università degli Studi di Palermo – Dipartimento di Matematica.

Il liceo scientifico ‘Luigi Failla Tedaldi’ ha di nuovo dimostrato la sua professionalità nella formazione delle eccellenze in matematica. L’impegno dei docenti con i propri ragazzi è una costante che garantisce, ormai da tempo, importanti risultati e non poche soddisfazioni. Naturalmente quest’anno quasi tutte le gare di Matematica e Fisica cui la nostra la scuola ha aderito si sono svolte online, ma ciò non ha sminuito l’entusiasmo e l’impegno messo dai ragazzi. I risultati ottenuti in questa edizione, complicata dalla pandemia in corso, hanno un valore aggiunto, per le difficoltà organizzative riscontrate e per il desiderio dei ragazzi di tornare al più presto alla sospirata normalità.