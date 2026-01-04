Castelbuono, il maxi Panettone dell’Epifania Fiasconaro chiude le festività in piazza Margherita

Castelbuono si appresta a chiudere le festività natalizie con un evento all’insegna della tradizione e della condivisione. Martedì 6 gennaio, a partire dalle ore 15:30, in Piazza Margherita, Fiasconaro offrirà alla cittadinanza il “Panettone dell’Epifania”, un maxi dolce simbolo dell’eccellenza artigianale castelbuonese.

L’iniziativa rappresenta un momento di incontro per salutare insieme la fine delle feste, rafforzando il legame tra l’azienda e il territorio che le ha dato origine. Un gesto semplice ma significativo, che unisce gusto, identità e spirito comunitario.

Un appuntamento aperto a residenti e visitatori, per celebrare l’Epifania nel segno della convivialità e della tradizione.