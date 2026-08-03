Castelbuono, il Museo Civico ospita “Heaven+Earth Talks” tra arte, intelligenza artificiale e patrimonio culturale
Heaven+Earth Talks. Media Art, AI & Heritage.
Il Museo Civico di Castelbuono
in collaborazione con Ypsigrock festival
ospita artisti, studiosi e professionisti
per la conversazione pubblica
dedicata al progetto di
John Sanborn e Ionee Waterhouse
a cura di Laura Barreca
7 agosto 2026, ore 12.00
Sala del Principe, Museo Civico di Castelbuono
in collaborazione con Ypsigrock Festival
evento a ingresso libero
Partecipano:
Ionee Waterhouse, Auronda Scalera, Alfredo Cramerotti,
Filippo Lubrano, Francesco Spampinato, Antonio Chella,
Alessandra Buccheri, Maria Rosa Sossai,
Vincenzo Barreca, Gianfranco Raimondo
Introduce: Laura Barreca
Nell’ambito delle attività del progetto Heaven+Earth di John Sanborn e Ionee Waterhouse a cura di Laura Barreca, il Museo Civico di Castelbuono presenta una conversazione pubblica dedicata al rapporto tra arte, intelligenza artificiale, patrimonio culturale e nuovi media.
A partire dall’installazione Heaven+Earth di John Sanborn e Ionee Waterhouse, curata da Laura Barreca in mostra per tutta l’estate 2026 al Museo Civico di Castelbuono, il talk riunisce artisti, curatori, studiosi e professionisti per interrogarsi su come i linguaggi emergenti stiano trasformando la pratica artistica e il modo in cui guardiamo, custodiamo e riattiviamo la memoria culturale.
Intervengono:
Ionee Waterhouse, media artist
Auronda Scalera, direttrice artistica, curatrice e creative strategist, attiva tra Londra e Doha
Alfredo Cramerotti, curatore, autore e cultural strategist; direttore del Media Majlis Museum presso la Northwestern University in Qatar
Filippo Lubrano, ingegnere, autore e docente sui temi dell’intelligenza artificiale; fondatore della startup Metaphora e di Asialize, azienda specializzata in study missions in Cina
Francesco Spampinato, professore di Storia dell’arte moderna e contemporanea, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna
Antonio Chella, professore di Robotica e Intelligenza Artificiale, Dipartimento di Ingegneria; direttore del Dipartimento di Robotica dell’Università degli Studi di Palermo
Alessandra Buccheri, professoressa di Storia dell’arte moderna, Accademia di Belle Arti di Palermo
Maria Rosa Sossai, autrice, esperta di arte ed educazione, responsabile scientifica progetti partecipativi Museo Civico di Castelbuono
Vincenzo Barreca, Gianfranco Raimondo, direttori artistici e fondatori di Ypsigrock Festival
Introduzione:
Laura Barreca, direttrice del Museo Civico di Castelbuono e curatrice del progetto Heaven+Earth
L’evento è inserito nel programma di Ypsigrock Festival (6–9 agosto 2026) e rafforza il dialogo tra arti visive, musica e cultura contemporanea in un contesto territoriale di rilievo internazionale.
L’appuntamento offre anche una chiave di lettura per la live digital performance a cura di Ionee Waterhouse che, durante le serate del festival, trasforma la facciata del Castello dei Ventimiglia in una superficie visiva dedicata a Heaven+Earth. L’intervento sviluppa e amplia l’universo della mostra, con l’architettura storica che si attiva come spazio dinamico, la tecnologia che assume un ruolo interpretativo e il patrimonio che si configura come materia viva, capace di generare nuove visioni.
Heaven+Earth
di Jonh Sanborn e Ionee Waterhouse
a cura di Laura Barreca
Progetto sostenuto dal PAC2025 – Piano per l’Arte Contemporanea, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, con il patrocinio dell’Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Robotica, dell’Università “Alma Mater” di Bologna e in collaborazione con MEET Digital Center di Milano e Ypsigrock Festival.
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