Castelbuono, il Museo Civico ospita “Heaven+Earth Talks” tra arte, intelligenza artificiale e patrimonio culturale

Heaven+Earth Talks. Media Art, AI & Heritage.

Il Museo Civico di Castelbuono

in collaborazione con Ypsigrock festival

ospita artisti, studiosi e professionisti

per la conversazione pubblica

dedicata al progetto di

John Sanborn e Ionee Waterhouse

a cura di Laura Barreca

7 agosto 2026, ore 12.00

Sala del Principe, Museo Civico di Castelbuono

in collaborazione con Ypsigrock Festival

evento a ingresso libero

Partecipano:

Ionee Waterhouse, Auronda Scalera, Alfredo Cramerotti,

Filippo Lubrano, Francesco Spampinato, Antonio Chella,

Alessandra Buccheri, Maria Rosa Sossai,

Vincenzo Barreca, Gianfranco Raimondo

Introduce: Laura Barreca

Nell’ambito delle attività del progetto Heaven+Earth di John Sanborn e Ionee Waterhouse a cura di Laura Barreca, il Museo Civico di Castelbuono presenta una conversazione pubblica dedicata al rapporto tra arte, intelligenza artificiale, patrimonio culturale e nuovi media.

A partire dall’installazione Heaven+Earth di John Sanborn e Ionee Waterhouse, curata da Laura Barreca in mostra per tutta l’estate 2026 al Museo Civico di Castelbuono, il talk riunisce artisti, curatori, studiosi e professionisti per interrogarsi su come i linguaggi emergenti stiano trasformando la pratica artistica e il modo in cui guardiamo, custodiamo e riattiviamo la memoria culturale.

Intervengono:

Ionee Waterhouse, media artist

Auronda Scalera, direttrice artistica, curatrice e creative strategist, attiva tra Londra e Doha

Alfredo Cramerotti, curatore, autore e cultural strategist; direttore del Media Majlis Museum presso la Northwestern University in Qatar

Filippo Lubrano, ingegnere, autore e docente sui temi dell’intelligenza artificiale; fondatore della startup Metaphora e di Asialize, azienda specializzata in study missions in Cina

Francesco Spampinato, professore di Storia dell’arte moderna e contemporanea, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

Antonio Chella, professore di Robotica e Intelligenza Artificiale, Dipartimento di Ingegneria; direttore del Dipartimento di Robotica dell’Università degli Studi di Palermo

Alessandra Buccheri, professoressa di Storia dell’arte moderna, Accademia di Belle Arti di Palermo

Maria Rosa Sossai, autrice, esperta di arte ed educazione, responsabile scientifica progetti partecipativi Museo Civico di Castelbuono

Vincenzo Barreca, Gianfranco Raimondo, direttori artistici e fondatori di Ypsigrock Festival

Introduzione:

Laura Barreca, direttrice del Museo Civico di Castelbuono e curatrice del progetto Heaven+Earth

L’evento è inserito nel programma di Ypsigrock Festival (6–9 agosto 2026) e rafforza il dialogo tra arti visive, musica e cultura contemporanea in un contesto territoriale di rilievo internazionale.

L’appuntamento offre anche una chiave di lettura per la live digital performance a cura di Ionee Waterhouse che, durante le serate del festival, trasforma la facciata del Castello dei Ventimiglia in una superficie visiva dedicata a Heaven+Earth. L’intervento sviluppa e amplia l’universo della mostra, con l’architettura storica che si attiva come spazio dinamico, la tecnologia che assume un ruolo interpretativo e il patrimonio che si configura come materia viva, capace di generare nuove visioni.

Heaven+Earth

di Jonh Sanborn e Ionee Waterhouse

a cura di Laura Barreca

Progetto sostenuto dal PAC2025 – Piano per l’Arte Contemporanea, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, con il patrocinio dell’Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Robotica, dell’Università “Alma Mater” di Bologna e in collaborazione con MEET Digital Center di Milano e Ypsigrock Festival.