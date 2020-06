Castelbuono in comune chiede la proroga di TARI, IMU, TOSAP e lo stop a sanzioni e interessi

Durante la seduta del Consiglio comunale di ieri sera il capogruppo di minoranza Tumminello ha chiesto espressamente il rinvio del pagamento del tasse quali TARI, IMU e TOSAP. Il punto è stato rimandato alla seduta in programma per il prossimo martedì, dove la minoranza spera di poter convincere l’amministrazione a rinviare le tasse e a non applicare interessi e sanzioni a coloro che a causa della crisi economica causata dall’emergenza COVID-19, saranno costretti a pagare quanto dovuto in ritardo. Altri comuni del circondario come Gangi (ma moltissimi altri in tutta Italia) hanno di fatto già attualizzato questi provvedimenti rimandando il pagamento di TARI, IMU, TOSAP e canone idrico a dopo l’estate