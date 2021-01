Castelbuono in comune: “Evidentemente i numeri non tornano, eppure soldi ce ne sono”

(Riceviamo e pubblichiamo) – Eppure di soldi a disposizione ce ne sono stati tanti e tanti ne rimangono ancora. Allora perché due assessori al bilancio sono andati via? Escludiamo l’abbiano fatto perché stanchi o incapaci. Più facile pensare semplicemente ad un diverso modo di concepire la spesa pubblica rispetto al pensiero del capo dell’Amministrazione. Ovviamente, non abbiamo alcuna certezza ma il dubbio non solo è legittimo ma è fortemente probabile. Staremo a vedere ed intanto non possiamo che augurare al neoassessore il nostro in ” bocca al lupo” ben consapevole che , stavolta il lupo , sia difficilmente domabile. Difficile da domare il lupo, forse facile da domare il bilancio, in un periodo florido per le casse del comune. Dove la spesa pubblica slemberebbe essersi ridotta a dare contentini a piacimento ai nostri cari concittadini, che tanto meritano, ma che potrebbero essere premiati e valorizzati con azioni differenti.

Cari concittadini, come minoranza, o meglio dire come opposizione, visto che come tale siamo ritenuti, nonostante il nostro modo equilibrato e sempre al servizio della comunità di agire, abbiamo il dovere di preservare il nostro paese dai metodi che questa amministrazione usa e che il paese non merita. Come sempre non faremo mancare la nostra voce libera in consiglio, senza interessi privati, augurandoci che quel consesso possa essere davvero luogo di dialogo e confronto e non solo di interventi da parte del nostro gruppo e qualche breve intervento della maggioranza solo a difesa della propria roccaforte, che adesso non ci sarà più, visto che quegli interventi a difesa hanno avuto l’effetto sperato di essere premiati, e chiamati dal Sindaco in amministrazione.

Cari concittadini, vi auguriamo a tutti un 2021 migliore dell’anno precedente, con la consapevolezza che il periodo non è semplice per nessuno. Ma è evidente che i numeri per l’amministrazione non tornano, e dopo Carrozza… adesso l’amministrazione è davvero “ un carruzzuni”.