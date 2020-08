Castelbuono in comune prende atto del passo indietro dell’Amministrazione. Ma lo scuolabus deve restare gratuito

Castelbuono in comune per voce del suo capogruppo Antonio Tumminello ha pubblicato su Facebook la presa d’atto del fatto che l’amministrazione ha parzialmente fatto un dietrofront sulla questione del pagamento del canone mensile per lo scuolabus. Tuttavia secondo Tumminello il servizio scuolabus deve restare gratuito per tutti. In basso il post diffuso su Facebook

Prendiamo atto del passo indietro fatto dell’amministrazione comunale di non far pagare i 16 euro al mese per lo Scuolabus a tutti indistintamente … ma mi piace riportare cosa dice la Corte dei Conti … e pertanto ritengo che il SERVIZIO SCUOLABUS debba continuare ad essere GRATUITO. ( per varie ragioni che avrò modo di spiegare )