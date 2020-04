Castelbuono in comune: richiesta urgente aula consiliare per videoconferenza

Con una lettera indirizzata all’attenzione del presidente del Consiglio comunale, al segretario comunale, al sindaco, al capogruppo di maggioranza e al capogruppo del gruppo misto, i consiglieri di minoranza chiedono:

Oggetto: Reiterazione richiesta convocazione Consiglio Comunale urgente con inserimento del punto all’o.d.g. “Emergenza COVID-19 Coronavirus”

In data 28.3.2020 il gruppo consiliare “Castelbuono in Comune” ha chiesto la convocazione del Consiglio comunale in seduta urgente con inserimento del punto all’o.d.g. “Emergenza COVID-19 Coronavirus” in considerazione del momento così drammatico che la nostra comunità sta attraversando, a causa dell’emergenza sanitaria pandemica da COVID-19.

La convocazione del Consiglio comunale in sessione urgente è regolata dall’ art. 28 dello Statuto del Comune di Castelbuono che la prevede al 2 ° comma lettera b) “…per la richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica”; e al 3° comma, che “le riunioni del Consiglio devono aver luogo, se richieste con urgenza, entro cinque giorni dalla data di presentazione dell’istanza… “

Ad oggi nessun Consiglio comunale urgente è stato convocato, nè una conferenza di capi gruppo è stata indetta.

Per tale motivo si reitera la richiesta di convocazione del Consiglio comunale in sessione urgente, ai sensi dell’art. 28 dello Statuto comunale, con inserimento del punto all’o.d.g. “Emergenza COVID-19 Coronavirus”, per affrontare i diversi aspetti legati all’attuale emergenza e intraprendere le più opportune e tempestive iniziative.

Cordialmente.

Castelbuono, lì 05.04.2020 I Consiglieri comunali

f.to Antonio Tumminello

f.to Laura Calì

f.to Giovanna Cucco

f.to Simone Sottile