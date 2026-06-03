Castelbuono, in gara i lavori per mettere in sicurezza il versante di via Tenente Forte

CASTELBUONO – Passa alla fase operativa l’intervento di consolidamento del versante di via Tenente Ernesto Forte, una delle aree interessate da fenomeni franosi nel territorio di Castelbuono. La Struttura per il contrasto del dissesto idrogeologico della Regione Siciliana, guidata dal presidente Renato Schifani, ha pubblicato il bando di gara per l’affidamento dei lavori, con un importo complessivo di 2,1 milioni di euro. Le offerte potranno essere presentate entro l’8 luglio.

L’intervento punta a risolvere una criticità che si trascina da oltre un decennio. I primi movimenti franosi sul versante si registrarono infatti nel 2015, in seguito a un periodo caratterizzato da intense precipitazioni. Dopo le prime opere urgenti messe in campo per fronteggiare l’emergenza, si è giunti ora alla progettazione di un intervento strutturale destinato a mettere in sicurezza un’area densamente abitata.

La frana, ancora attiva, presenta caratteristiche complesse, con differenti tipologie di movimento del terreno tra la parte a valle e quella a monte del versante. Il dissesto interessa anche la viabilità urbana per un tratto di circa cinquanta metri, coinvolgendo l’intera carreggiata. Particolarmente compromesso risulta il muro in calcestruzzo esistente, che presenta numerose lesioni. A peggiorare la situazione è stata negli anni l’assenza di un efficace sistema di regimentazione delle acque meteoriche, che ha favorito l’erosione del terreno e la formazione di profondi solchi.

Le opere previste mirano alla stabilizzazione del versante e al ripristino delle condizioni di sicurezza della strada. Il progetto comprende la realizzazione di una paratia di micropali per proteggere i fabbricati esistenti, la costruzione di un muro di sostegno su pali a valle della carreggiata e un sistema di drenaggio finalizzato alla raccolta e allo smaltimento delle acque attraverso un pozzetto integrato nella nuova struttura in cemento armato.

Con la pubblicazione del bando prende dunque avvio un intervento atteso da anni dalla comunità castelbuonese, destinato a ridurre il rischio idrogeologico e a garantire maggiore sicurezza per residenti e infrastrutture.