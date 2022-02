Castelbuono in gara per il “Borgo più bello di Sicilia 2022”

Ascolta l'articolo

Pubblichiamo quanto ricevuto da parte dell’Ufficio Turismo e Cultura del Comune di Castelbuono l’invito a sostenere la candidatura di Castelbuono a BORGO PIÙ BELLO DI SICILIA 2022 promosso da Allfoodsicily.it.

Cari Castelbuonesi, amici e amanti del nostro paese, sul sito www.allfoodsicily.it abbiamo superato la prima fase del contest BORGO PIÙ BELLO DI SICILIA 2022. Adesso si può votare nuovamente per la fase finale. Per far si che CASTELBUONO si classifichi tra i primi posti bisogna esprimere il proprio voto entrando nel sito internet sottostante e cliccando su VOTA (sotto la foto di Castelbuono). Sosteniamo insieme il nostro bellissimo paese e facciamo girare questo post tra amici e contatti, chiedendo di votare Castelbuono. Ecco il link: https://www.allfoodsicily.it/premio-borgo-piu-bello-di-sicilia-2022-vota-il-tuo-preferito/

All Food Sicily per far conoscere ed apprezzare i nostri borghi ha creato questo contest “Borgo più bello di Sicilia 2022” in cui potete per votare i più belli o almeno quelli i cui abitanti si sono meglio organizzati per promuoverne la votazione.

Il contest giunto alla SECONDA FASE: Durerà fino alla mezzanotte di Domenica 13 Febbraio 2022.

Votazione: Si può esprimere una preferenza per fase e per ognuna si può votare una volta sola. Giornalmente la piattaforma controllerà il rispetto di quest’obbligo e saranno eliminati tutti i voti fraudolenti provenienti da un account o generati da sistemi automatici.

Qualora due o tre Borghi alla fine fossero distanziati da pochi voti la Redazione si riserva la facoltà di nominare “Borgo più bello di Sicilia 2022” ex equo 2 o 3 Comuni.

Ai Borghi che risulteranno vincitori sarà omaggiata una campagna promozionale integrata con la produzione di articoli, video-interviste e servizi televisivi che assicureremo grazie anche alla partnership con network radio-televisivi regionali e nazionali, nonchè professionisti che collaborano con la testata giornalistica.