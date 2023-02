Castelbuono in semifinale a Jazz’Inn 2023…Vota per il paese Madonita

Jazz’Inn 2023: Castelbuono supera la prima fase

Castelbuono è tra i 16 territori italiani che sono stati selezionati su 73 partecipanti per diventare la “Capitale italiana dell’innovazione 2023”. La Fondazione Ampioraggio, organizzatrice da anni dell’evento chiamato “Jazz’Inn”, chiede ora di votare per i comuni così da selezionarne solo 6 (3 al nord e 3 al sud) per scegliere i due Comuni vincitori. La manifestazione ha lo scopo di stimolare investimenti (e non spesa improduttiva) e di innovare concretamente i metodi e i modelli di sviluppo per invertire le tendenze negative e restituire valore alle potenzialità delle nostre aree interne: votiamo per Castelbuono e per le Madonie al link

https://www.facebook.com/groups/299305673498674/posts/5876172265811959/

OBIETTIVI DI JAZZ’INN

Jazz’Inn è il format di open innovation che dal 2017 porta nei borghi imprese, startup e investitori ad incontrarsi con gli amministratori locali e il territorio e condividere idee e progetti lontani dai luoghi comuni.

L’innovazione è una strada necessaria per affrontare, in modo serio, la crisi economica e sociale che il Paese vive e per la quale occorre andare oltre “i luoghi comuni” e per farlo occorre pensare fuori dagli schemi e avere il tempo e lo spazio necessario per far incontrare domanda e offerta di innovazione.

Come per il 2022, la scelta dei 2 territori che ospiteranno gli incontri sarà effettuata attraverso una selezione rivolta ai comuni delle aree interne del Paese.

INVESTIMENTI E SVILUPPO SOSTENIBILE

In questi anni abbiamo capito che i borghi rappresentano un luogo ideale per questo obiettivo, grazie alla capacità di “sequestrare” per qualche giorno centinaia di persone e metterle in condizione di collaborare e condividere conoscenze, tra giornate di lavoro, serate Jazz ed eventi culturali nel borgo e momenti conviviali utili a rafforzare le relazioni.

Questa attività ha generato ricadute importanti, sia per i partecipanti che per i territori ospitanti, in termini di investimenti e di ritorno economico derivante dalle centinaia di presenze che per 4 giornate riempiono le strutture ricettive del borgo.

MOTIVAZIONE E MERITO : 2 CRITERI PER OSPITARE JAZZ’INN

L’invito alla call è rivolto alle amministrazioni delle aree interne concretamente interessate a attivare processi di rigenerazione, attrarre investimenti, favorire la nascita di nuove attività e trasformare le vocazioni e la ricchezza delle tradizioni in leva di sviluppo per il futuro.

Saranno valutate positivamente le amministrazioni che riusciranno a dimostrare reali volontà di sviluppo e l’interesse a realizzare programmi di investimento sostenibili.