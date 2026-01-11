Castelbuono, incontro con il fotografo e divulgatore naturalista Matteo Orlando

CASTELBUONO – Un pomeriggio dedicato alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio naturale delle Madonie. È quanto propone l’Associazione C.e R.e S. di Castelbuono, che mercoledì 14 gennaio 2026, alle ore 16:30, ospiterà un incontro-dibattito con il giovane fotografo, divulgatore scientifico e naturalista Matteo Orlando.

L’appuntamento si terrà presso la sede dell’associazione, in via Discesa delle Scuole n. 8, e sarà un’occasione di confronto aperto al pubblico per approfondire le meraviglie naturalistiche del territorio madonita, attraverso immagini, racconti ed esperienze dirette.

Durante l’incontro, Matteo Orlando presenterà anche il suo libro, condividendo il percorso personale e professionale che lo ha portato a raccontare la natura con uno sguardo attento alla divulgazione scientifica e alla sensibilizzazione ambientale. Un dialogo che si preannuncia stimolante, capace di unire fotografia, scienza e passione per l’ambiente.

L’iniziativa si inserisce nel solco delle attività culturali promosse dall’Associazione C.e R.e S., da sempre impegnata nella promozione della conoscenza, della tutela del territorio e nella diffusione della cultura scientifica e naturalistica nelle Madonie.