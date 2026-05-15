Castelbuono, incontro pubblico su tutela animale e salvaguardia dell’ambiente

Il Comune di Castelbuono promuove un incontro pubblico dedicato alla tutela degli animali e alla salvaguardia dell’ambiente, in programma venerdì 22 maggio 2026 alle ore 17.00 presso Casa Speciale, in Piazza Margherita 5.

L’iniziativa, organizzata da OIPA Italia OdV, rappresenta un momento di confronto e sensibilizzazione aperto alla cittadinanza, con particolare attenzione ai temi del benessere animale, delle normative comunali, della sterilizzazione e del ruolo delle Guardie Eco Zoofile sul territorio.

Nel corso dell’incontro interverranno la dott.ssa Irene Siragusa, la dott.ssa Ornella Speciale e il dott. Giovanni Giacobbe Giacobbe, esperti che approfondiranno le principali problematiche legate alla tutela degli animali e al rispetto dell’ambiente. Previsti anche i saluti istituzionali del sindaco Mario Cicero e dell’assessore Annalisa Genchi.

L’appuntamento è a ingresso libero ed è rivolto a cittadini, associazioni e appassionati, con l’obiettivo di promuovere una comunità sempre più responsabile e attenta verso gli animali e il territorio.