Castelbuono: inizio lavori di manutenzione straordinaria su varie strade. Possibili disagi per i cittadini

(Riceviamo e pubblichiamo) – Dalla prossima settimana inizieranno una serie di lavori di manutenzione straordinaria che interesseranno alcune strade del centro storico: Via Cavour, Via Giardini, Salita Cappuccini, Via P. Gaetano Tumminelli, ed alcune strade extra urbane: muro Madonna del Palmento vicino la fontana, muro Via Geraci, muro C.da Pedagne basse, cunette e marciapiede svincolo Via Mazzini-Cimitero.

In alcune vie inoltre, verrà effettuato il rifacimento delle strisce pedonali in porfido bianco: Via Vitt. Emanuele, P.zza S. Francesco, Via Cavour, P.zza M. Palumbo, Via Paradiso, P.zza S. Leoardo, Via Roma, Via Mustafà.

Ci scusiamo con gli automobilisti e i cittadini per il disagio che si verrà a creare, ma questi interventi sono necessari sia per la sicurezza stradale che per il decoro della nostra Castelbuono.

Da giorno 1 Febbraio 2021 inizieranno i lavori di rifacimento delle strisce pedonali su Via P.pe Umberto all’incrocio di P.zza Matteotti. Pertanto la strada verrà chiusa al transito ad eccezione per i veicoli dei residenti, dei Carabinieri, delle attività commerciali che insistono su quella via.

Con ordinanza n.10, a firma del Comandante della P.M. È stato regolamentato il transito veicolare nelle zone limitrofe.

Per maggiori dettagli si allega la stessa.