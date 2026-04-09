Castelbuono, insediati Mini-Sindaca e Mini-Consiglio del “Minà Palumbo”: giovani protagonisti della cittadinanza attiva

Nell’Aula Consiliare del Comune di Castelbuono questa mattina si è svolta la cerimonia di insediamento della Minisindaca, della Mini-Giunta e del Mini-Consiglio Comunale dell’I.C. “F. Minà Palumbo” di Castelbuono.

Il Progetto “Coloriamo il nostro futuro”, giunto ormai alla XXIII edizione, promuove la collaborazione tra territori, scuole e istituzioni sui temi dell’ambiente, della cittadinanza attiva e della legalità, coinvolgendo oltre 80 scuole italiane situate in aree di Parchi naturali e offre agli studenti della Scuola Secondaria di I Grado un’esperienza concreta di partecipazione democratica, che contribuisce alla loro crescita personale e civica e li vede protagonisti attivi.

Presso l’Aula Consiliare del Comune di Castelbuono, alla presenza del Sindaco Mario Cicero, del Vicesindaco Annamaria Mazzola, dell’Assessore Annalisa Genchi, dei Consiglieri Andrea Prestianni, Rosario Piro e Lorenzo Aquilino, della Dirigente Scolastica Prof.ssa Anna Ragusa e della Prof.ssa Maria Antonietta Di Garbo, referente del progetto “Coloriamo il futuro”, si è tenuto l’insediamento della Minisindaca, l’alunna Ada Maria Lo Re, della classe IID.

L’evento si è aperto con la presentazione del progetto da parte della Referente, Prof.ssa Maria Antonietta Di Garbo, che ha illustrato le finalità del progetto “Coloriamo il nostro futuro” e ha anticipato le attività previste per i prossimi mesi, tra cui il XXIII Convegno Nazionale dei Mini-Sindaci dei Parchi d’Italia, che quest’anno si terrà nelle Madonie dal 13 al 17 maggio.

A seguire, la Minisindaca ha letto il Programma, sottolineando l’importanza della partecipazione, dell’ascolto e del confronto, e presentando alcune linee programmatiche, con particolare attenzione alle tematiche ambientali, come la promozione di giornate ecologiche, attività di volontariato e cittadinanza attiva. Un tema a cui ha voluto dare grande rilievo è quello della pace, che sarà l”argomento al centro dell’edizione del concorso collegato al Convegno di quest’anno.

Durante la cerimonia sono intervenuti anche i Consiglieri Prestianni e Aquilino, che, apprezzando il programma della Minisindaca, soprattutto per le scelte che vertono sulla sostenibilità ambientale, hanno sottolineato l’importanza di coinvolgere i ragazzi e le ragazze fin dalla giovane età nella vita politica e nella cittadinanza attiva. A seguire la Dirigente Scolastica, Prof.ssa Ragusa, ha ribadito quanto sia fondamentale questo progetto per la crescita educativa e civica degli studenti. Il Sindaco, chiudendo gli interventi, ha sottolineato quanto il discorso della Minisindaca si basi sui valori fondamentali della nostra democrazia e, in particolare, sui principi su cui si è fondata l’Unione Europea. Ha inoltre proposto di valorizzare ancora di più questi appuntamenti annuali, come il convegno nazionale, creando ulteriori occasioni di incontro e scambio tra i ragazzi, come gli scambi culturali, affinché diventino momenti concreti di crescita e confronto.

Al termine della cerimonia, tutti i membri del Mini-Consiglio e della Mini-Giunta hanno giurato, seguiti dalla Minisindaca, che, con orgoglio ed emozione, ha indossato la fascia tricolore.

Questo il miniconsiglio:

CONSIGLIERI DI MAGGIORANZA

Cicero Gianmarco (Classe III D);

Spallino Marco (Classe III A);

Spallino Mario (Classe II B);

Lo Re Giuseppe (Classe I C);

Nobile Marinella (Classe III B) – Mini Presidente del Consiglio;

Mitra Mario (Classe I C);

Mancuso Michela (Classe II A);

Di Maggio Nadia (Classe I A).

CONSIGLIERI DI MINORANZA

Cicero Giuseppe (Classe III C);

Castiglia Flavio (Classe II A);

Città Marianna (Classe I E);

Spallino Irene (Classe III C).

ASSESSORI:

Sottile Anna (Classe III A) “Scuola e Cultura” – Vice Minisindaco;

Prestianni Gemma (Classe II D) “Gentilezza e Inclusione”;

Schimmenti Martina (Classe II A) “Ambiente e Sicurezza”;

Pagana Gabriele (Classe II D) “Sport ed Attività”.

L’Amministrazione Comunale tiene ad augurare buon lavoro alla Minisindaca, alla Mini-Giunta e al Mini-Consiglio dell’I.C. “Minà Palumbo”.