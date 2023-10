Castelbuono, installati alcuni distributori di croccantini per gatti nelle periferie

Come promesso, abbiamo installato cinque distributori di croccantini per gatti in alcune zone periferiche di Castelbuono (vedi foto allegate) accanto agli abbeveratoi nei seguenti luoghi: Piano Monaci, Discesa Panarello, Pontesecco, parcheggio dei pullman vicino al Cimitero e in Contrada Stalluzze. Con questa iniziativa, vogliamo favorire una maggiore attenzione nei confronti dei gatti randagi, offrendo a chi vuole prendersi cura di questi animali dei punti di riferimento dove poterli nutrire senza creare disturbo alle persone.

Siamo convinti che questo permetterà anche di facilitare la formazione di colonie feline che potremo segnalare alle autorità sanitarie competenti. Vogliamo ribadire ancora una volta la nostra sensibilità nei confronti degli animali, sia dei cani randagi, che oggi sono solo due nei nostri canili convenzionati con il Comune, sia dei gatti, che possono trovare sollievo in questi spazi a loro dedicati senza infastidire nessuno. Resta inteso che l’ordinanza n. 152 del 19 settembre 2023 regola tutto ciò e che i vigili urbani e gli agenti delle forze dell’ordine faranno rispettare la stessa.

L’Amministrazione comunale