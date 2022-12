Castelbuono Jazz Winter | Collesano Gospel – Natale a Gangi

Ascolta l'articolo

Venerdì 9 dicembre si comincia a Gangi. L’evento del “dicembre nelle Madonie” e della “festa della musica afro-americana e delle eccellenze siciliane” apre i battenti con Giuliana Di Liberto Gospel Band

L’appuntamento con Giuliana Di Liberto Gospel Band, in programma venerdì 9 dicembre alle ore 21 presso l’aula Polifunzionale di Gangi, apre ufficialmente “Castelbuono Jazz Winter – Collesano Gospel e Natale a Gangi”, l’evento che si concluderà la notte di Capodanno e che coinvolge anche Cefalù e Palermo.

L’artista bagherese Di Liberto si esibirà accompagnata da Antonio Zarcone al piano, Giuseppe Sinforini alla batteria, Pietro Zarcone al basso ed il Coro Gospel. “Aprire una rassegna è sempre un’emozione particolare – ha detto la Di Liberto. Proporremo i classici natalizi e note composizioni della musica classica con sonorità a cavallo tra il jazz e il pop. In questo repertorio natalizio non possona mancare le ninne nanne che accompagnavano i bambini durante le festività e poi continueremo con i brani della tradizione come “AdesteFideles”, “Ninna nanna di Brahms”, “Silent Night”, “Tu scendi dalle stelle”, “O Holy Night”, fino ad arrivare a quelli che sono diventati dei classici della musica jazz e pop internazionale come “White Christmas”, cavallo di battaglia di Bing Crosby, “HaveYourself a Merry Little Christmas”, cantato da Judy Garland, “Jingle Bells” di James Pierpoint e“LetIt Snow!”, che cantava anche Frank Sinatra”.

Un concerto che oltre a fare da apripista alla rassegna invernale del noto Castelbuono Jazz Festival, tradizionale appuntamento estivo del rinomato centro madonita che quest’anno ha festeggiato la venticinquesima edizione.

“Questa edizione “Winter” – ha dichiarato il maestro Angelo Butera, direttore artistico della manifestazione – spero possa fare da collante per il meraviglioso territorio montano del palermitano ed essere l’inizio di un percorso che porti in estate ad un vero e proprio festival che coinvolga tutte le Madonie”.

Il programma proseguirà fino all’appuntamento di fine anno con il Capodanno in piazza Castello a Castelbuono dove sabato 10 dicembre è in programma l’esibizione di Filippo Paternò e Marnostrum Ensemble quintet alla Badia di via Roma con inizio alle ore 18.

PROGRAMMA

CASTELBUONO JAZZ WINTER

10 dicembre Filippo Paternò e Marnostrum Ensemble quintet

Badia in via Roma ore 18,00

18 dicembre A Soulful Christmas Daria Biancardi

28 dicembreRonald Hubbard Gospel Show

Chiesa San Vincenzo Ferreri in piazza Tenente Schicchi ore 18,00

31 dicembre Qbeta Annakiti Presenta Marcello Mordino

Piazza Castello ore 23.45

COLLESANO GOSPEL

24 dicembre Dixie Kings

26 dicembre Scinniu la notte

la musica d’autore siciliana incontra la musica afro americana con

Mario Incudine eRonald Hubbard Gospel Show

30 dicembre Ensamble Gospel Band

Basilica di San Pietro sita in piazza Duomo ore 21,30

NATALE A GANGI

9 dicembre Giuliana Di Liberto Gospel Band

16 dicembreThe Xmas Concert Giuseppe Milici quartet

23 dicembre Palermo Spiritual Ensamble

Sala Polifunzionale di via S. Mercurio, 6 alle ore 21,00, quello di Mario Incudine alle ore 18,00

26 dicembre Dixie Kings

Centro storico ore 11,00

OSPEDALE GIGLIO CEFALÙ

27 dicembre Ronald Hubbard Gospel Show

Hall d’ingresso ore 16,00

AEROPORTO FALCONE E BORSELLINO PALERMO

23 dicembreDixie Kings ore 11,00