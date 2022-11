Castelbuono Jazz Winter. Dicembre nelle Madonie festa della musica afro-americana e delle eccellenze siciliane

Ascolta l'articolo

Castelbuono Jazz allarga i confini per la versione Winter. L’evento principe dell’estate castelbuonese, che proprio quest’anno ha festeggiato quota 25 edizioni, si presenta con un ricco e qualificato programma della rassegna invernale che sarà presentata martedì 29 novembre 2022, alle ore 11 presso la sala “Borsellino”, all’’Assessorato regionale al Turismo, Sport e Spettacolo in via Notarbartolo 9 a Palermo.

A fare gli onori di casa alla conferenza stampa di presentazione il neo assessore regionale al Turismo, Sport e Spettacolo Francesco Scarpinato, insieme al sindaco di Castelbuono Mario Cicero, quello di Collesano Gianni Battista Meli e l’assessore allo Spettacolo di Gangi Stefano Sauro e il direttore artistico dell’evento Angelo Butera.

Proprio quest’ultimo spiega le ragioni di un coinvolgimento a più sedi, da Castelbuono a Gangi, da Collesano a Palermo, per le vie del centro storico e presso l’aeroporto Falcone e Borsellino, e con l’appuntamento all’interno dell’spedale Giglio di Cefalù. “Proponiamo una rassegna, che ci impegnerà dal 9 al 31 dicembre, di alto valore artistico che sarà la pietra miliare – ha detto Butera – per cominciare un percorso culturale comprensoriale delle Madonie che possa essere ulteriore vetrina per un territorio di grande importanza turistica. Chiuderemo con il coinvolgente Capodanno in piazza, il 31 dicembre con inizio alle ore 23,45, nella nostra abituale location estiva di piazza Castello a Castelbuono”.

Anche Mario Cicero, primo cittadino del borgo medievale proiettato verso il riconoscimento di “Città creativa Unesco”, ha avuto parole di elogio per la manifestazione. “Ringrazio l’assessorato regionale al Turismo ed il Ministero del Turismo – ha detto Cicero – che stanno premiando lo sforzo di 25 anni di attività culturale di qualità del Jazz Festival. Adesso, nella logica del territorio, si apre uno scenario nuovo con l’inserimento dei comuni di Gangi e Collesano”.

Il sindaco di Gangi Giuseppe Ferrarello coinvolto nel nuovo progetto ha detto: “Gangi è innegabilmente uno dei borghi più affascinanti della Sicilia. Un evento del genere porterà benefici e contribuirà all’attuazione del nostro progetto di rilancio turistico, attraverso eventi e manifestazioni di portata regionale e nazionale. Il mio ringraziamento ai promotori dell’iniziativa che vede coinvolti tre comuni, borghi che hanno puntato sul turismo: Gangi, Castelbuono e Collesano”.