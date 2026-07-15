Castelbuono, la Cooperativa GI.CO seleziona 7 operatori per il servizio di refezione scolastica

La Cooperativa Sociale GI.CO, incaricata della gestione del servizio di supporto alla refezione scolastica del Comune di Castelbuono, ha pubblicato un avviso di selezione per l’assunzione di 7 operatori da impiegare nel servizio mensa.

Le figure ricercate sono 1 cuoco e 6 operatori, con contratti da 30, 25 e 15 ore settimanali. Tra le principali mansioni figurano la preparazione e distribuzione dei pasti, la pulizia degli ambienti e delle attrezzature, la collaborazione con il personale del servizio e il rispetto delle norme HACCP.

Possono partecipare i candidati che abbiano compiuto 18 anni, siano in possesso dell’attestato HACCP, dell’idoneità fisica e abbiano maturato esperienza in attività analoghe. Costituisce titolo preferenziale, ma non obbligatorio, il riconoscimento di una condizione di svantaggio ai sensi della Legge 381/1991.

Le domande dovranno essere presentate entro le ore 23:45 del 7 agosto compilando il modulo online disponibile al link: https://form.jotform.com/261862917717064, allegando curriculum vitae, attestato HACCP ed eventuali certificazioni utili.

I candidati ritenuti idonei saranno convocati per un colloquio. L’inserimento avverrà con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.