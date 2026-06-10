Castelbuono, la Pro Loco chiama a raccolta i quartieri per la tradizionale Festa di San Giovanni

La Pro Loco di Castelbuono APS lancia un appello alla cittadinanza per restituire centralità a una delle tradizioni popolari più radicate della comunità: la Festa di San Giovanni, che si celebra ogni anno il 24 giugno.

Una ricorrenza che affonda le proprie radici nella storia del paese e che nasceva come momento di aggregazione sociale e condivisione, legato alla raccolta dei prodotti della terra in questo periodo dell’anno. Una festa semplice e genuina, vissuta nei quartieri e nelle piazze, attorno alla preparazione e alla degustazione di fave, patate e altri prodotti della tradizione contadina. Negli ultimi anni, la manifestazione è stata portata avanti soprattutto da bar e ristoranti del paese che, accanto alla tradizionale degustazione, hanno proposto ulteriori offerte gastronomiche, contribuendo a mantenere vivo un appuntamento che rischiava di scomparire.

L’obiettivo della Pro Loco è ora quello di riportare la festa nei quartieri, coinvolgendo gruppi di cittadini, comitati spontanei e realtà associative disponibili ad organizzare una postazione in una piazza, un vicolo, uno slargo o in qualsiasi altro spazio del centro abitato. Per incentivare la partecipazione, la Pro Loco si farà carico di tutte le spese necessarie all’organizzazione, fornendo gratuitamente fave, patate, piatti e bicchieri in materiale ecocompatibile.

«Vogliamo restituire alla Festa di San Giovanni il suo carattere più autentico e popolare – spiegano dalla Pro Loco – favorendo la partecipazione diretta dei cittadini e dei quartieri, veri protagonisti di una tradizione che appartiene all’intera comunità».

Coloro che desiderano aderire all’iniziativa e organizzare una postazione possono contattare la Pro Loco di Castelbuono telefonando al numero 389 6893810 oppure scrivendo all’indirizzo email prolococastelbuono@libero.it.

L’invito è rivolto a tutti coloro che vogliono contribuire a mantenere viva una delle feste più sentite della tradizione castelbuonese, trasformando ancora una volta il 24 giugno in un’occasione di incontro, convivialità e valorizzazione dell’identità locale.