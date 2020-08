Castelbuono: la protesta delle famiglie contro lo scuolabus a pagamento

La novità del servizio Scuolabus a pagamento non è piaciuta per niente ai castelbuonesi che hanno riempito con una pioggia di critiche la bacheca social dell’assessore Annalisa Cusimano.

Rimangono infatti misteriose e oscure le motivazioni del nuovo aggravio per le tasche della comunità, infatti l’assessore al settore ha spiegato che si tratterebbe di una scelta obbligata e imposta dagli uffici competenti in virtù di una legge del 1983.

Nulla di più ha saputo spiegare la Cusimano, quando invece per opportune ragioni di chiarezza sarebbe stato utile dare esatti riferimenti normativi per comprendere perché il Comune di Castelbuono non poteva agire diversamente a quasi quarant’anni di distanza della, fin qui, fantomatica legge.

E’ giusto il caso di sottolineare che a fronte di discutibili spese, quali visiere, cine astra, amplificazione e totem, si insiste con l’introduzione di servizi a pagamento quali strisce blu e scuolabus che pesano sui cittadini specie nel periodo Covid-19.

Di seguito risposta dell’assessore Cusimano e la risposta di una cittadina:

“In questo momento il servizio sarà solo per la scuola dell’infanzia, sicuramente non era nostra intenzione tassare le famiglie, ma per legge non possiamo più dare servizi a domanda individuale GRATUITI, l’alternativa era non offrire il servizio, ma Castelbuono ha sempre avuto attivo il servizio, lo scuolabus e gli autisti, quindi continueremo ad offrire il servizio ma con compartecipazione, ripeto non per volete nostro o.nistra volontà ma semplicemente perché la legge ce lo IMPONE”.

“Mi dai i riferimenti normativi della legge recepita con delibera di a di Giunta cui alludi? Se non altro perché essendo un servizio connesso all’esercizio del diritto allo studio e un sostegno alle famiglie è passibile di illiceità costituzionale”.

Di pareri diverso, rispetto a quello dell’ass. Cusimano, il consigliere Simone Sottile e il capogruppo Castelbuono in comune Tumminello, il quale su Facebook commenta:

“Non credo che serva la compartecipazione o la copertura al 36 %, nessun obbligo di legge…. il servizio può e deve essere gratuito.

Si chiamano incentivi alle famiglie… alla scuola… anche al lavoro dei genitori.

E poi in questo periodo COVID … che scelta scellerata”