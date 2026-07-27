Castelbuono, la solenne processione chiude i festeggiamenti in onore della patrona S. Anna

Dopo il successo registrato dallo storico Corteo delle Chiavi e la giornata dedicata all’aspetto sportivo con la centesima edizione del Giro podistico, i tre giorni della magica e religiosa festa in onore di S.Anna, patrona di Castelbuono, si concludono domani lunedì 27 luglio con la solenne processione che coinvolgerà migliaia di persone al seguito e come attenti osservatori del passaggio delle confraternite, della statua dedicata alla Madonna del Rosario e delle reliquie del beato Guglielmo e della madre delle madri.

La lunga sfilata partirà alle ore 21 dalla scalinata di accesso al castello dei Ventimiglia e si snoderà per quasi due chilometri lungo il tradizionale percorso che toccherà i punti più importanti del centro storico di Castelbuono.

Tra due ali di folla e con un lungo stuolo di fedeli, tanti dei quali percorrono l’intero percorso a piedi scalzi in segno di devozione, il corteo sfila con centinaia di confrati a creare una sorta di apripista per il complesso monumentario della Madonna del Rosario che precede i busti in argentei del compatrono beato Guglielmo Gnoffi e di Sant’Anna che contengono le relative reliquie.

Il silenzio, rotto di tanto in tanto dalla preghiera, tra le fiammelle delle centinaia di candele che portano a mano i rappresentanti delle congregazioni, formano un mix dove la sacralità è assoluta.

Sono 18 le confraternite che partecipano ed è quella di Sant’Anna ad aprire il corteo. Al suo ritorno, la santa viene mostrata ai fedeli un’ultima volta dal balcone del castello, in un momento di forte emozione da parte di tutti i presenti, credenti e non, per essere successivamente riposta nel sacello che sarà riaperto l’anno successivo per la prossima festa.

Nella tarda serata, a concludere i giorni dei festeggiamenti, gli spettacolari giochi pirotecnici detteranno il tempo della chiusura della festa che comunque avrà un prologo ludico con la serata musicale che vedrà protagonista la band per la cover degli 883.

E dopo una breve pausa, proprio il tempo di riprendere fiato, dall’1 agosto comincerà il mese degli importanti appuntamenti musicali. Fino al 4 sarà protagonista Castelbuono Classica, a seguire dal 5 al 9, Ypsigrock attrarrà tutte le meritate attenzioni a piazza Castello con il festival di musica indie-alternative rock, organizzato dall’Associazione Culturale Glenn Gould, primo boutique festival d’Italia e tra i migliori al mondo. Sarà AttrazioneLive Festival, rassegna di teatro e musica pop al suo esordio, e subito dopo Ferragosto sarà tempo di Castelbuono Jazz Festival.