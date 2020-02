Castelbuono, la truffa dell’anziana: stralciata la posizione del prete

Un sacerdote, un avvocato e un notaio sono i protagonisti di un indagine per truffa che avrebbe subito una novantenne di Castelbuono, affetta dal morbo di Alzheimer. Il gup del tribunale di Termini Imerese Bencivinni ha rinviato a giudizio l’avvocato e il notaio per circonvenzione di persona incapace, il processo inizierà il prossimo 12 maggio. Stralciata la posizione del prete che risponderà soltanto all’accusa di falsa testimonianza, per lui il processo proseguirà il prossimo 21 aprile. Per entrambi i procedimenti il gup ha ammesso la partecipazione di parte civile dell’anziana signora. A riportare la notizia Giuseppe Spallino sul Giornale di Sicilia.