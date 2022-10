Castelbuono: la XVI edizione del Funghi Fest dal 21 al 23 ottobre 2022. Il programma

Ascolta l'articolo

Si svolgerà a Castelbuono il Funghi Fest il tanto atteso Festival Internazionale enogastronomico che celebra i funghi

La XVI edizione del Funghi Fest sarà ricca di appuntamenti assolutamente da non perdere per poter gustare le eccellenze gastronomiche nel rispetto della tradizione madonita e siciliana.

Organizzata dall’Associazione Culturale Promo Madonie guidata dal Presidente Jhonny Lagrua con il patrocinio del Comune di Castelbuono, del Parco delle Madonie e dall’Assessorato al Turismo, allo Sport e allo Spettacolo della Regione Siciliana, il Funghi Fest è diventato ormai un appuntamento di grande richiamo turistico tra gli eventi più importanti della Regione Siciliana, non solo per Castelbuono ma anche in tutto il comprensorio madonita, infatti, saranno in migliaia i visitatori e gli appassionati del fungo e della buona cucina madonita a raggiungere da ogni parte della Sicilia e da altre regioni il borgo medievale incastonato nel Parco delle Madonie.

Numerose le aziende del territorio presenti al festival con i loro prodotti di eccellenza a Km 0, pronte a far gustare i loro prodotti nel rispetto della tradizione tipicamente locale e siciliana.

Un coinvolgente viaggio sensoriale, unico tra il gusto e le tradizioni madonite e siciliane, arricchito dai manufatti dell’artigianato siciliano. Si potrà partecipare ad interessanti conferenze, convegni, mostre, escursioni alla scoperta del territorio e del Parco delle Madonie, visite alla scoperta dei tesori artistici e architettonici di cui è ricca la cittadina medievale che fu la Capitale della nobile famiglia dei Ventimiglia, sempre pronta ad accogliere le migliaia di visitatori con i suoi affascinanti vicoli e le sue pittoresche piazze, con le numerose chiese di architettura araba e cristiana in cui sono custodite magnifiche opere d’arte di notevole pregio, testimonianza di tante dominazioni, di convivenza e accoglienza di cui Castelbuono ne fa le sue particolarità.

Da visitare il Museo Civico del Castello dei Ventimiglia, simbolo della Città e custode delle Sacre reliquie della Patrona Sant’Anna, il Museo Naturalistico “F.sco Minà Palumbo” con l’immancabile mostra micologica e con le sue innumerevoli collezioni naturalistiche nella suggestiva sede del chiostro di San Francesco in cui è possibile visitare anche il mausoleo dei Ventimiglia Principi di Castelbuono.

Numerosi saranno gli appuntamenti con le degustazioni, con gli spettacoli, i concerti, gli artisti di strada, i gruppi folk, le street band e tante altre coinvolgenti attrazioni.

Castelbuono con Funghi Fest apre le porte per accogliere i visitatori, tra arte, tradizioni, cultura, gusto e natura. Vi aspettiamo!

Info, programma e aggiornamenti su www.funghifest.it – www.promomadonie.it

Seguiteci sulle nostre pagine Facebook e su Instagram Funghi Fest @funghifest

Comune di Castelbuono tel. 0921.671013

Museo Civico tel. 0921.671211 – Museo Naturalistico “F. M. Palumbo” tel. 0921.677174

Associazione Turistica e Culturale Promo Madonie tel. 0921.673856 – 329.4919281



Escursioni guidate nel Parco delle Madonie a cura di Madonie Explorers info e prenotazioni 320.6661849Inizio modulo

Programma

Venerdì 21 ottobre 2022

dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00

Museo Naturalistico “F.sco Minà Palumbo” Piazza San Francesco tel. 0921.677174

– Mostra Pupi Siciliani di scuola palermitana di Vincenzo Pandolfo

– Mostra iconografica micologica di “F.sco Minà Palumbo ed esposizione collezione di francobolli a tema micologico a cura di Francesco Toscano

ore 17:30 Centro storico – Apertura stand delle aziende partecipanti

ore 18:30 Via Sant’Anna Inaugurazione della manifestazione alla presenza delle Autorità

Sabato 22 ottobre 2022

ore 9:30 Centro storico – Apertura stand delle aziende partecipanti

Museo Civico Castello dei Ventimiglia tel. 0921.671211

Apertura dalle ore 9,30 alle ore 18,30 Ultimo ingresso 15 minuti prima dell’orario di chiusura

Visite alla collezione permanente di archeologia, arte sacra, arte moderna e contemporanea

dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00

Museo Naturalistico “F.sco Minà Palumbo” Piazza San Francesco tel. 0921.677174

– Mostra Pupi Siciliani di scuola palermitana di Vincenzo Pandolfo

– Mostra iconografica micologica di “F.sco Minà Palumbo ed esposizione collezione di francobolli a tema micologico a cura di Francesco Toscano

ore 11,00 Piazza Margherita – Circolo “Amici della Musica” intrattenimento con musiche popolari

ore 16,30 Piazza Margherita Centro storico – Spettacolo itinerante degli Artisti di Strada

ore 18,00 Piazza Castello – Degustazione a base di funghi e delle eccellenze del territorio

ore 22,00 Piazza Castello Medea in concerto

Domenica 23 ottobre 2022

ore 9:30 Centro storico – Apertura stand delle aziende partecipanti

Museo Civico Castello dei Ventimiglia tel. 0921.671211

Apertura dalle ore 9,30 alle ore 18,30 Ultimo ingresso 15 minuti prima dell’orario di chiusura

Visite alla collezione permanente di archeologia, arte sacra, arte moderna e contemporanea

dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00

Museo Naturalistico “F.sco Minà Palumbo” Piazza San Francesco tel. 0921.677174

– Mostra Pupi Siciliani di scuola palermitana di Vincenzo Pandolfo

– Mostra iconografica micologica di “F.sco Minà Palumbo ed esposizione collezione di francobolli a tema micologico a cura di Francesco Toscano

ore 9,00 – 18,00 Viale Castello – belvedere “Artisti a Corte” mostra mercato d’arte a cura dell’Associazione Pittamu di Castelbuono

ore 12,00 Piazza Castello – Degustazione a base di funghi e delle eccellenze del territorio

ore 16,00 Spettacolo itinerante degli Artisti di Strada

ore 16,30 Spettacolo itinerante Gruppo Folk IMACHARA

ore 17,00 Piazza Margherita – Circolo “Amici della Musica” intrattenimento con musiche popolari

ore 18,00 Piazza Castello – Degustazione a base di funghi e delle eccellenze del territorio

dalle ore 16,30 alle ore 21,30 Centro storico spettacolo itinerante della Street Band

ore 9,00 – 18,00 Viale Castello – belvedere

N.B.: Il programma può subire variazioni – www.funghifest.it

E’ consigliabile accedere nell’area fiera igienizzando spesso le mani, indossando la mascherina, mantenendo la distanza di sicurezza di almeno 1 metro e non fare assembramenti.