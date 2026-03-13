Castelbuono, l’acqua torna potabile: rientrati nella norma i parametri delle analisi Asp

(Riceviamo e pubblichiamo) – Si informa la cittadinanza che l’acqua erogata per uso potabile può nuovamente essere utilizzata. In data odierna sono infatti pervenuti i risultati delle analisi sui campioni d’acqua, dai quali risulta che i parametri chimici e dei metalli “sono rientrati nella norma”, come riportato nella nota dell’ASP, prot. n. 6082 del 13 marzo 2026, pervenuta via PEC alle ore 11:27. Si comunica inoltre che il valore di torbidità è sceso a 2.1.

Il Sindaco dichiara: «Nelle prossime ore verrà revocata l’Ordinanza n. 8. I risultati odierni, insieme a quelli raccolti nei giorni precedenti, confermano che non abbiamo mai sottovalutato le problematiche legate alla distribuzione dell’acqua destinata al consumo umano. Non abbiamo “avvelenato” nessuno e, con coraggio e determinazione, abbiamo garantito l’erogazione idrica nel nostro territorio 24 ore su 24, senza mai mettere a rischio la salute pubblica.»