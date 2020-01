Castelbuono: l’Amministrazione comunale acquista impianto di amplificazione e altre attrezzature audio

Così si legge nella determina sindacale che approva l’acquisto di un impianto audio per la cifra di 19.216,00 euro:

Confermata l’esigenza di sviluppare un sistema di comunicazione istituzionale integrato tramite applicazione della tecnologia contemporanea che permetta alla cittadinanza di essere informata anche utilizzando modalità diverse da quelle offerte da internet, nonché offrire un servizio di informazione, soprattutto in orario di chiusura degli uffici comunali; Che ciò sta contribuendo allo sviluppo del settore turistico e conseguentemente del territorio visto che il turismo rappresenta uno dei settori a maggiore intensità occupazionale che con il suo indotto garantisce lo sviluppo del commercio, la ristorazione, la ricettività, i servizi etc.; Che pertanto risulta necessario procedere all’acquisto di un impianto di amplificazione e varie attrezzature per favorire lo svolgimento delle manifestazioni sia all’interno delle strutture comunali sia all’esterno.

Sotto la determina in versione integrale:

