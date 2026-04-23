Castelbuono, l’eco-fontana di via San Paolo chiusa dal 2 aprile: in corso interventi per infiltrazioni sotterranee

La casetta dell’acqua di Castelbuono è chiusa al pubblico dal 2 aprile e la riapertura non avverrà a breve. A comunicarlo è l’azienda Water Project 2G, che gestisce il servizio, spiegando che la sospensione si protrarrà oltre le previsioni iniziali a causa di un problema tecnico ancora in fase di risoluzione. “Si sta risolvendo un problema di infiltrazioni esterne sotterranee”, si legge nella nota ufficiale. L’azienda ha inoltre espresso le proprie scuse agli utenti per il disagio arrecato, sottolineando l’impegno a riattivare il servizio “al più presto possibile”.

La casetta dell’acqua rappresenta da anni un punto di riferimento per molti cittadini, che la utilizzano quotidianamente per il prelievo di acqua potabile a basso costo. La chiusura prolungata sta quindi creando disagi alla comunità locale, in attesa del completamento dei lavori di manutenzione e del successivo ritorno alla normalità.