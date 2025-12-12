Castelbuono, l’ITS Academy Madonie festeggia i primi diplomati del percorso biennale

CASTELBUONO: L’ITS Academy Madonie ha celebrato a Castelbuono, dove ha sede, un importante traguardo: i primi sette studenti del percorso avviato nel 2023 hanno concluso l’esame finale ottenendo la qualifica tecnica di livello europeo EQF 5. Un risultato che conferma la validità di un modello formativo costruito per rispondere alle esigenze reali delle imprese nei settori chiave dell’economia locale – agroalimentare, turismo e marketing digitale.

La cerimonia si è svolta nella sede della Fondazione, alla presenza di istituzioni, amministratori e rappresentanti del mondo produttivo. L’ITS Academy Madonie, ente pubblico-privato sostenuto dal Ministero dell’Istruzione, dalla Regione Siciliana e dagli enti del territorio, opera oggi con tre poli didattici: Castelbuono, Palermo e una nuova sede in apertura a Nicosia, per garantire un’offerta formativa più capillare e accessibile ai giovani del territorio.

Il percorso biennale alterna lezioni teoriche, attività laboratoriali e 720 ore di stage in aziende partner, fornendo agli studenti competenze immediatamente spendibili nel mercato del lavoro. L’accesso è regolato da numero programmato, con selezione tramite test e colloquio motivazionale.

Durante la serata, il presidente della Fondazione, Giosuè D’Asta, ha rimarcato il valore di un progetto che unisce formazione e sviluppo locale: “Crediamo nella formazione, crediamo nel territorio e crediamo nelle persone. Troppi giovani pensano che la fortuna sia altrove, ma qui abbiamo competenze e potenzialità enormi. Il territorio madonita è ricco di eccellenze: dobbiamo lavorare insieme e passare dalle parole ai fatti. Io ci credo profondamente e voglio trasmettere questo entusiasmo ai nostri allievi”.

A portare il proprio contributo alla cerimonia sono stati anche numerosi rappresentanti del territorio, tra questi: Luigi Iuppa, presidente dell’Unione dei Comuni Madonie, Leonardo Gennaro, presidente BCC Madonie, Alessandro Ficile, amministratore unico SO.SVIMA S.p.A., Dario Costanzo, direttore GAL ISC Madonie, Gianfranco Lisanti, dirigente scolastico dell’IIS “F. La Fata – Tedaldi”, Mario Liberto, storico, giornalista e direttore della testata Sicilia Agricoltura.

Ciascuno, dal proprio punto di osservazione, ha evidenziato quanto la rete tra istituzioni, imprese e formazione tecnica rappresenti oggi uno dei pilastri dello sviluppo madonita.

Fondamentale la presenza del vescovo di Cefalù, S.E.R. mons. Giuseppe Marciante, da sempre vicino ai giovani e alle realtà del territorio: “È fondamentale fare rete. I giovani hanno bisogno di fiducia, orientamento e competenze. La formazione deve camminare insieme all’impresa, perché gli imprenditori sono i maestri sul campo. Dobbiamo aiutare i giovani a restare e costruire futuro nella propria terra”.

A sottolineare il valore strategico degli ITS per l’occupazione giovanile è intervenuto anche il sindaco di Castelbuono, Mario Cicero: «Questa formazione tecnica apre davvero le porte del mondo del lavoro. In Germania gli ITS formano centinaia di migliaia di giovani, in Francia mezzo milione, mentre in Italia siamo ancora molto indietro. Non possiamo perdere questa opportunità».

La consegna dei diplomi segna un passaggio importante per l’ITS Academy Madonie, che continua a rafforzare una rete formativa capace di generare competenze, occupazione e sviluppo per il territorio.