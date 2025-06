Castelbuono: lo studio legale Fasano tra le migliori realtà legali secondo il Sole 24 Ore

Palermo e Castelbuono brillano nella classifica 2025 degli studi legali d’eccellenza: quattro realtà palermitane tra le migliori d’Italia. Lo dice il Sole 24 Ore che anche quest’anno (in collaborazione con l’istituto di ricerca Statista) ha stilato la lista dei migliori studi legali del Paese, che hanno ricevuto il maggior numero di segnalazioni da parte dei clienti ed esperti del settore. Un lavoro certosino, basato su migliaia di indicazioni fornite da colleghi di toga, giuristi d’impresa e clienti. Un’indagine che non si limita alle metropoli, ma che guarda a tutto lo Stivale, e che nel 2025 premia anche Palermo con ben quattro studi legali inseriti nella graduatoria dei migliori.

La selezione parte da un sondaggio rigoroso, condotto su un campione di oltre 25.000 professionisti del diritto e clienti aziendali, che hanno indicato — settore per settore, città per città — chi davvero “fa la differenza” quando si tratta di tutelare interessi, prevenire controversie o affrontare spinose questioni giuridiche all’interno dei tribunali. Un riconoscimento che, come ribadisce Il Sole 24 Ore, non è acquistabile e che non si può improvvisare, ma si conquista sul campo, con rigore, dedizione e competenza. In questo senso Palermo, città spesso trascurata nelle grandi classifiche nazionali, stavolta non solo è presente, ma si fa valere con grande onore e professionalità.

Tra gli studi premiati c’è lo studio legale Fasano, delle avvocate Angela Maria e Stefania Fasano, con seconda sede dello studio proprio a Castelbuono, giunto già alla sua settima nomination consecutiva: una realtà palermitana (ma operativa anche a Roma e in diversi capoluoghi della penisola) che si è distinta (ancora una volta) nel settore del diritto del lavoro, diritto del precariato, diritto di impresa e diritto scolastico. Palermo e la sua Provincia si fa quindi spazio tra le grandi piazze del diritto — Milano, Roma, Napoli — dimostrando che anche in Sicilia si respira aria di eccellenza legale. In un contesto dove troppo spesso il Sud viene raccontato solo per le sue fragilità, notizie come questa parlano un linguaggio diverso: quello della competenza, dell’impegno quotidiano e della qualità professionale che sa imporsi, anche sotto il sole di Sicilia.