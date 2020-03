Castelbuono maglia nera per i trasgressori dei divieti anti coronavirus, 46 denunciati

Ammontano a 46 i denunciati dalla stazione dei carabinieri di Castelbuono alla Procura di Termini Imerese. Un numero molto elevato quello che si registra nel paese madonita, a cui va la maglia nera per i trasgressori colti a violare le misure emanate con il decreto del presidente del Consiglio dei ministri lo scorso 11 marzo per il contrasto al Covid-19. A questi si aggiungono 32 persone in autoisolamento.

Il caso più eclatante riguarda un cittadino denunciato per aver portato a spasso il cane per espletare i propri bisogni in un luogo ben lontano dalla propria abitazione. Una passeggiata inopportuna che è costata al malcapitato una denuncia per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità.

Rimanendo nelle Madonie, sono solamente tre i denunciati dai carabinieri di Gangi. A riportare la notizia Giuseppe Spallino sul Giornale di Sicilia.