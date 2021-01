Castelbuono, mercoledì 20 gennaio screening tamponi per la popolazione scolastica

Con un post su facebook l’assessore Annalisa Cusimano comunica la data in cui si effettueranno gli screening su base volontaria di tutta la popolazione scolastica:

In accordo con la Dirigente Scolastica, così come peraltro già indicato dall’Assessorato alla Salute, abbiamo richiesto uno screening volontario rivolto agli studenti, ai docenti e tutto il personale scolastico della scuola primaria e secondaria di primo grado, e proprio adesso abbiamo saputo che si terrà Mercoledì giorno 20 a partire dalle ore 15,00 fino alle ore 17,30 in Via Mazzini, domani mattina la Preside pubblicherà una circolare sul sito della Scuola, pur essendo su base volontaria auspico ad una numerosa partecipazione.

Assessore Annalisa Cusimano