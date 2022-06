Castelbuono, nel fine settimana torna l’appuntamento con l’infiorata

Ascolta l'articolo

Da venerdì 3 giugno a domenica 5 giugno un calendario ricco di appuntamenti per uno degli eventi più apprezzati delle Madonie

Castelbuono, 1 giugno 2022 – Torna nel prossimo fine settimana uno degli appuntamenti da sempre più attesi ed apprezzati delle Madonie, l’infiorata di Castelbuono. L’associazione Promo Madonie Sicilia, ideatrice e da sempre organizzatrice dell’evento, ha pubblicato il programma definitivo che va da venerdì 3 giugno a domenica 5 giugno.

Si inizia alle 10 di venerdì prossimo con l’apertura degli stand in corso Umberto, Piazza Margherita e Piazza Castello. Nel pomeriggio, dalle 15 fino e fino a tarda notte, spazio alla maestria degli infioratori che, lungo via Sant’Anna si cimenteranno nella riproduzione e allestimento dei bozzetti floreali, con il prezioso aiuto delle scolaresche locali.

Sabato 4 giugno , dalle 9 in via Sant’Anna accesso libero ai visitatori tra arte, colori e i profumi dell’infiorata. Dalle 10 nuova apertura degli stando con le produzioni tipiche dell’enogastronomia e dell’artigianato locale. Alle 18.30 ci sarà la cerimonia ufficiale di inaugurazione e benedizione dell’infiorata, mentre alle 21.30 è previsto in Piazza Margherita il concerto della Piccola Orchestra Malarazza.

Domenica 5 maggio si ripeteranno gli appuntamenti mattutini, con la visita all’infiorata a partire dalle 9 e l’apertura degli stand dalle 10. Sempre alle 10, presso il Museo naturalistico Minà Palumbo si terrà il convegno “La Flora delle Madonie”. Alle 16 l’appuntamento più atteso: la sfilata dei cortei storici più belli di Sicilia e dei gruppi di sbandieratori e musici. L’evento si concluderà alle 19 con l’arrivo del corteo a Piazza Castello, l’esibizione dei vari gruppi e la cerimonia di consegna del “Gran Premio del Mediterraneo”