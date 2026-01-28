Castelbuono: nella sede della Costituente si discute di urbanistica

(Riceviamo e pubblichiamo) – Giovedì 29 gennaio 2026, durante il consueto orario di apertura della sede, discuteremo di urbanistica.

Si partirà dall’analisi della situazione odierna, anche alla luce delle vicende che portarono all’approvazione dell’attuale Piano regolatore generale, per analizzare le prospettive di sviluppo di Castelbuono in vista dell’adozione del nuovo strumento urbanistico (PUG).

Nel silenzio e nell’inerzia dell’Amministrazione, la Costituente raccoglierà nei mesi prossimi, con diverse modalità, le aspirazioni dei cittadini e delle associazioni, e renderemo pubblica ogni novità di cui verremo a conoscenza proveniente dal Comune.

Intanto giorno 29 gennaio inizieremo a discutere: le tavole del vigente PRG sono già affisse nella nostra sede.

Appuntamento, come di consueto, dalle 17:30 alle 19:30 in via Mariano Raimondi n. 28.

Costituente per Castelbuono