Castelbuono, nuovo appuntamento con la Stagione 25/26 di Spazioscena: in scena “Totò e la sua radiolina”

rosegue la Stagione teatrale 2025/2026 dell’Associazione Spazioscena. Sabato 7 marzo alle ore 21:15 andrà in scena il terzo appuntamento in cartellone con lo spettacolo “Totò e la sua radiolina”, testo e regia di Giada Baiamonte.

Lo spettacolo sarà ospitato nella sala teatro dell’associazione, con ingresso da Via Abruzzo 10, a Castelbuono.

Lo spettacolo

“Totò e la sua radiolina” è un racconto intenso e delicato che mette al centro due figure ai margini: Totò e Gisella.

Totò ogni giorno compra delle caramelle e si siede sulla sua panchina al molo. Sa di non poterle mangiare, ma la sua ingenuità lo porta a credere che il mare non tradirà mai il suo segreto. È un uomo che tutti chiamano con appellativi offensivi — scemo, scimunitu, luaccu, ritardato — mai con il suo vero nome. Forse è proprio per questo che vive nel costante timore di sbagliare.

Anche Gisella frequenta ogni giorno quel molo. Lì si sente meno sola. Per lei il mare è l’insieme delle lacrime di chi soffre e non trova pace. Un’immagine che riflette la sua stessa condizione.

Cosa può unire due poli opposti, entrambi emarginati? L’empatia.

Come ricorda Platone:

“Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile. Sempre”.

Due anime ferite ma ancora in piedi, maldestre ma capaci di gentilezza, si incontrano e si raccontano, in una narrazione che invita lo spettatore a guardare oltre le etichette.

Crediti artistici

Testo e regia: Giada Baiamonte

Disegno luci e costumi: Andrea Schirmenti

Scenografia: Danilo Zisa

Interpreti: Eletta Del Castillo e Nicolò Prestigiacomo

Informazioni pratiche

Lo spazio aprirà alle ore 20:00, mentre lo spettacolo inizierà alle 21:15. Si consiglia di arrivare in anticipo per scegliere il posto preferito e, per chi non lo avesse ancora fatto, rinnovare la tessera associativa 2026.

La tessera ha un costo di 5 euro e comprende un drink omaggio.

Non è obbligatoria la prenotazione:

i biglietti possono essere acquistati online tramite la piattaforma Eventbrite oppure direttamente in loco la sera dell’evento, fino a esaurimento posti.

Un nuovo appuntamento con il teatro che conferma l’impegno di Spazioscena nel proporre produzioni contemporanee capaci di raccontare fragilità, umanità e relazioni, offrendo alla comunità di Castelbuono uno spazio di riflessione e condivisione culturale.