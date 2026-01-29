Castelbuono, oltre 1,7 milioni di euro per la palestra della scuola Francesco Minà Palumbo
Importanti risorse in arrivo per l’edilizia scolastica nel territorio madonita. La Regione siciliana ha approvato la graduatoria definitiva dei progetti finanziati con fondi comunitari del Programma Fesr 2021-2027 e tra gli interventi ammessi figura anche Castelbuono.
Nel comune madonita è stato finanziato, con oltre 1,7 milioni di euro, il progetto di completamento della scuola Francesco Minà Palumbo e di ristrutturazione della palestra annessa. L’intervento, che dovrà ora passare alle successive fasi attuative, è finalizzato a migliorare la funzionalità e la sicurezza degli spazi scolastici, con benefici attesi sia per la didattica sia per le attività sportive.
Il finanziamento rientra nel piano regionale che punta a rendere gli edifici scolastici più sicuri, accessibili e adeguati alle moderne esigenze educative, attraverso opere di completamento, ammodernamento strutturale e miglioramento dell’accessibilità.
Caricamento articoli correlati...