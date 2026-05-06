Castelbuono: ordinanze su prevenzione incendi e controllo dei daini

Il Comune di Castelbuono informa la cittadinanza su due ordinanze emanate dal Sindaco, finalizzate alla tutela del territorio, della sicurezza pubblica e delle attività agricole.

Con Ordinanza n. 22 del 30 aprile 2026 sono stati disciplinati gli interventi per la pulizia dei residui vegetali nei terreni e nelle scarpate, al fine di prevenire il rischio di incendi. A partire dal 15 maggio e fino al 31 ottobre 2026 è fatto divieto assoluto di accendere fuochi. La combustione di materiale agricolo e forestale proveniente da sfalci, potature o ripuliture è consentita esclusivamente nei periodi compresi tra il 15 maggio e il 30 giugno e tra il 1° ottobre e il 31 ottobre, e solo previa comunicazione al Distaccamento Forestale competente per territorio. Il Sindaco ha sottolineato l’importanza della collaborazione dei cittadini, invitando tutti a mantenere puliti i propri terreni come misura fondamentale di prevenzione antincendio.

Con Ordinanza contingibile e urgente n. 20 del 28 aprile 2026, con validità immediata fino al 30 giugno 2026, l’Amministrazione comunale ha inoltre disposto interventi mirati per il controllo della crescente presenza di daini nelle aree urbane e periurbane del territorio. L’obiettivo è ridurre i rischi per la sicurezza pubblica e contenere i danni alle attività agricole. Gli interventi saranno eseguiti da personale specializzato del Dipartimento Regionale per lo Sviluppo Rurale e Territoriale, con il supporto delle forze di pubblica sicurezza, e si svolgeranno nei luoghi e negli orari che saranno preventivamente comunicati.

I proprietari e i conduttori di terreni sono invitati a segnalare eventuali presenze di daini nei propri fondi, in particolare in caso di danni a colture o allevamenti. Le segnalazioni possono essere effettuate rivolgendosi al Comando della Polizia Municipale, contattando la dipendente Allegra Rosaria oppure inviando una mail all’indirizzo poliziamunicipale@comune.castelbuono.pa.it. Per ulteriori dettagli si rimanda ai testi completi delle ordinanze.