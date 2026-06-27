Turismo e territorio, a Castelbuono il tavolo tra Pro Loco UNPLI e GAL Madonie

Parco delle Rimembranze di Castelbuono 26 giugno 2026.

Incontro tra le Pro Loco delle Madonie che fanno parte dell’UNPLI e il Gal Madonie.

L’incontro è stato finalizzato per promuovere iniziative atte a rivitalizzare il rapporto tra i diversi enti ed a superare le criticità.

Fra gli argomenti trattati è emerso l’impegno Comune alla coprogettazione, coprogramnazione e professionalizzazione del settore utilizzando il patrimonio di volontari che curano l’accoglienza e assistenza turistica “narrandone” da sempre il territorio.

Presenti il Presidente del GAL ISC Madonie Mario Cicero, il Direttore del GAL Dario Costanzo, il Presidente UNPLI Provinciale Enza Costantino.

Ha fatto gli onori di casa il Presidente della Pro Loco Castelbuono Nicolò Cusimano che ha invitato gli intervenuti, al termine dell’incontro, a degustare i prodotti offerti dall’azienda Fiasconaro ed il miele dell’ape nera sicula dell’agriturismo Bergi.