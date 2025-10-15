Castelbuono ospita il convegno “Verso un modello turistico di crescita sostenibile” promosso da Confesercenti Sicilia
La Confesercenti Sicilia, con il patrocinio del Comune di Castelbuono, organizza un convegno dal titolo “Verso un modello turistico di crescita sostenibile: stakeholder, comunità locali e valorizzazione delle eccellenze territoriali”, che si terrà giovedì 23 ottobre 2025 alle ore 17:00 nella sala “M. Morici” presso il polo museale di S. Francesco, a Castelbuono.
L’evento rappresenta un’importante occasione di confronto tra istituzioni, operatori del settore e comunità locali, con l’obiettivo di delineare strategie condivise per uno sviluppo turistico sostenibile e inclusivo. Interverranno autorevoli rappresentanti della Regione Siciliana, tra cui l’Assessore regionale al Turismo, Elvira Amata, insieme a esperti e professionisti che operano nel comparto turistico a livello regionale.
A dare ulteriore impulso alla valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale locale, saranno presenti alcuni influencers, incaricati di raccontare e promuovere Castelbuono e le sue eccellenze attraverso i propri canali digitali.
La giornata del 23 ottobre si aprirà alle ore 08:30 con una visita esplorativa del borgo da parte di influencers e tour operators, in preparazione della Borsa del Turismo Extra-Alberghiero, in programma il 15 e 16 novembre 2025 presso il Porto di Palermo. L’iniziativa, anch’essa curata da Confesercenti Sicilia, mira a rafforzare il dialogo tra domanda e offerta turistica, con particolare attenzione alle strutture ricettive alternative e all’ospitalità extra alberghiera.
