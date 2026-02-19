Castelbuono ospita il laboratorio “Paesaggi Rurali Storici e Distretti del Cibo”

Il GAL ISC Madonie e AssoCEA Messina APS – Centro di Educazione Ambientale, con il patrocinio del Comune di Castelbuono, dell’Associazione dei Paesaggi Rurali di Interesse Storico (PRIS) e della Consulta dei Distretti del Cibo, promuovono il laboratorio “Paesaggi Rurali Storici e Distretti del Cibo”, in programma sabato 21 febbraio 2026 alle ore 15.00 presso la Sala Padre Lorenzo Marzullo (già Sala delle Capriate), Ex Badia, Via Roma 76 a Castelbuono.

L’iniziativa si inserisce nel calendario di eventi “Aspettando la Giornata Nazionale del Paesaggio nei Valli di Sicilia”, un percorso diffuso che coinvolge diversi territori dell’Isola con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio paesaggistico, culturale e agroalimentare.

Tra i sentieri di Castelbuono, i Paesaggi Rurali Storici si presentano come un vero e proprio museo a cielo aperto, dove biodiversità e saperi antichi si intrecciano nel disegno delle colline madonite. L’incontro intende celebrare il ruolo dei Distretti del Cibo come custodi di un’identità capace di trasformare la terra in cultura, promuovendo un viaggio sensoriale tra i borghi dei Valli di Sicilia per riscoprire l’armonia tra uomo, natura e gusto.

L’evento sottolinea l’importanza di costruire un percorso condiviso in cui la cornice storica e geografica dei tre Valli – Val di Mazara, Val Demone e Val di Noto – diventa elemento unificante per un’azione corale sul territorio. Non un semplice richiamo al passato, ma uno sguardo rivolto alla profonda stratificazione dei paesaggi siciliani – costieri, interni, d’altura e di pianura – e al rafforzamento del senso di appartenenza delle comunità locali.

Attraverso la cooperazione tra differenti agenti – umani, animali e vegetali – il percorso mira a valorizzare le piccole ma significative trasformazioni dei paesaggi contemporanei, promuovendo consapevolezza, partecipazione e sviluppo sostenibile.

L’incontro di Castelbuono rappresenta un momento di confronto aperto a istituzioni, operatori del settore agroalimentare, associazioni, scuole e cittadini, chiamati a condividere una visione comune per il futuro dei territori siciliani.