Castelbuono ospita la presentazione del libro “Mafia & Pizzo – Pagare non paga”

Sabato 8 novembre 2025, ore 17.00, nella Sala Padre Lorenzo Marzullo dell’ex Monastero di Santa Venera (Badia), in via Roma n. 76, si terrà la presentazione del libro “Mafia & Pizzo – Pagare non paga” di Elio Sanfilippo e Maurizio Scaglione.

L’incontro è organizzato dal Consiglio di Biblioteca di Castelbuono, che invita la cittadinanza a partecipare a questo importante momento di riflessione civile e culturale.

Dopo il successo di “Mafia senza onore” (2022), gli autori tornano ad affrontare con lucidità e rigore il tema della criminalità organizzata, concentrandosi stavolta sull’odioso e rovinoso fenomeno del pizzo. Il volume ripercorre le origini e l’evoluzione del racket in Sicilia – in particolare a Palermo – evidenziando il perverso intreccio tra mafia e alcuni settori dell’imprenditoria locale.

Non mancano riferimenti alle coraggiose battaglie di Tano Grasso a Capo d’Orlando e di Libero Grassi a Palermo, fino all’impegno contemporaneo del Comitato Addiopizzo, che ha contribuito a diffondere la cultura della legalità e del rifiuto dell’estorsione.

A chiusura del libro, due capitoli di grande valore morale e didattico: “Raccolta di frasi e vocaboli da non dimenticare” e “Il fenomeno del pizzo spiegato dai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino”.

All’incontro interverranno:

Antonio Ciolino, coordinatore del Consiglio di Biblioteca

Rosario Mazzola, giornalista

Mario Cicero, sindaco di Castelbuono

Gli autori dialogheranno con il pubblico sui temi della legalità e del coraggio civile.

Un’occasione preziosa per riaffermare, ancora una volta, che pagare non paga.