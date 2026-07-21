Castelbuono perde oltre 1 milione di euro del PNRR: sfuma definitivamente il nuovo Centro Comunale di Raccolta dei rifiuti

(Riceviamo e pubblichiamo)

PERSI DEFINITIVAMENTE 1.083.951,55 € PER IL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DEI RIFIUTI

Con questo video vogliamo portare a conoscenza dei cittadini un fatto di rilevante importanza: la perdita del finanziamento PNRR per la realizzazione del nuovo Centro Comunale di Raccolta nel sito dell’ex Foro Boario di Castelbuono.

Riteniamo doveroso farlo, dal momento che l’ultima nota stampa con cui veniva annunciata l’importante opera risale al 18 marzo 2022:

Si trattava di un’opera tanto attesa, soprattutto dalle realtà produttive che si trovano nelle immediate vicinanze dell’attuale centro di conferimento dei rifiuti, che aspettavano con ansia la realizzazione del nuovo centro presso l’ex Foro Boario.

Il Centro Comunale di Raccolta dei RSU avrebbe dovuto servire per il conferimento delle diverse frazioni dei rifiuti urbani. Il progetto prevedeva un box metallico destinato a uffici e servizi per gli operatori, un capannone di circa 440 mq di superficie lorda da adibire a Centro del Riuso, sei postazioni per cassoni scarrabili e ulteriori tre cassoni scarrabili destinati ai RAEE.

Di seguito l’intervento del consigliere Nicola Raimondo e la risposta del vicesindaco Annamaria Mazzola nel corso del Consiglio comunale del 9 luglio 2026.