Castelbuono, pomeriggio di festa per i bambini: evento speciale con Rumi alla Sala Magnum Show

Un pomeriggio all’insegna del divertimento per i più piccoli è in programma a Castelbuono. Sabato 31 gennaio 2025, dalle 17:00 alle 19:30, la Sala Magnum Show ospiterà un evento speciale dedicato ai bambini, con la partecipazione di Rumi, personaggio amato dai più giovani e conosciuto per le sue coinvolgenti esibizioni.

Durante l’evento, i partecipanti potranno giocare, ballare e divertirsi tra gonfiabili, musica e diverse attività pensate per regalare momenti di svago e allegria. L’ingresso ha un costo di 10 euro a bambino e comprende la merenda e una foto ricordo con Rumi.

L’appuntamento si terrà presso la Sala Magnum Show, in via Dante Alighieri 185, a Castelbuono. I posti sono limitati ed è consigliata la prenotazione al numero 320 911 4972.