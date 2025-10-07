Castelbuono Ponte di Culture: “Sapori Senza Frontiere” (III Edizione, 11 e 12 Ottobre 2025) unisce Paesi e Popoli per un Futuro di Pace

ECCO IL PROGRAMMA NEL DETTAGLIO

CASTELBUONO (PA). L’appuntamento con “Sapori Senza Frontiere” torna a Castelbuono per la terza edizione l’11 e 12 ottobre 2025. Due giorni dedicati all’incontro tra culture, sapori e artigianato, con la partecipazione, finora confermata, di paesi come Senegal, Brasile, Ungheria, Tunisia, Palestina, Etiopia e Sri Lanka. Si sottolinea la grande presenza della delegazione ungherese di Szada, che conferma e celebra il gemellaggio con Castelbuono, con diversi gruppi in arrivo per animare le giornate.

Il cuore della manifestazione sarà il convegno di sabato 11 ottobre (ore 18:00) in Piazza Castello, dal titolo “INCONTRO TRA CULTURE PER UN FUTURO DI PACE”. Dopo i Saluti Istituzionali del Sindaco Mario Cicero, interverranno personalità come Pintér Lajos, Sindaco di Szada (Ungheria), Di Francesco Fabio (Presidente Slow Food Sicilia), l’artista-imprenditore senegalese Doudou Diouf e la testimonianza di Fabel Abbas, giovane palestinese oggi residente a Castelbuono.

Il programma si arricchirà con l’esposizione d’arte ungherese di Zechmeiszter Laszlo e del tradizionale ricamo (Mostra a Casa Speciale, apertura ore 11:00 in entrambe le giornate), affiancata dalle creazioni delle artigiane dell’associazione MANUALMENTE.

Non mancherà la musica per celebrare le diverse tradizioni: sabato sera si ballerà con la Bossa Nova brasiliana di Alessandro Panicola, mentre la domenica sarà scandita dai ritmi africani del Gruppo di Percussioni Diretto da Doudou Diouf, che si esibirà in due set (11:30 e 17:30) con una coinvolgente Jam Session aperta al pubblico.

Spazio anche al divertimento per le famiglie, con gli spettacoli del Mago Magnum (sabato) e l’acrobatico show “eSquilibrio” di Jonathan Marquis (domenica, entrambi alle 16:30). Le degustazioni dei prodotti internazionali saranno aperte dalle ore 12:00 in entrambe le giornate.

L’evento si concluderà domenica 12 ottobre alle ore 22:30.

Sabato 11 Ottobre

Ore 11:00 – 22:00: Apertura della Mostra a Casa Speciale. Potrai visitare una mostra dedicata all’arte ungherese, con esposizioni dei quadri dell’artista Zechmeiszter Laszlo e del tradizionale ricamo ungherese.

Ore 12:00: Apertura Stand e Degustazione Prodotti Internazionali. Inizia l’assaggio delle specialità dei paesi presenti. Saranno esposti anche i prodotti delle artigiane dell’associazione MANUALMENTE.

Ore 16:30: Spettacolo per bambini: “We are the word we are the children” a cura di Mago Magnum.

Ore 18:00: Saluti Istituzionali del Sindaco Mario Cicero e apertura del Convegno: INCONTRO TRA CULTURE PER UN FUTURO DI PACE. Gli interventi successivi saranno di:

Di Francesco Fabio, Presidente Slow Food Sicilia

Testimonianza di Fabel Abbas, ragazzo palestinese che vive oggi a Castelbuono

Stefano Edward (Origini Sri Lanka), giornalista di comunicazione sociale

Pintér Lajos, Sindaco di Szada

Doudou Diouf (Senegal), Artista – Imprenditore

Ore 19:00: La Bossa Nova: Alessandro Panicola e i suoni dal Brasile. Un personaggio poliedrico: ingegnere nel titolo, musicista nell’animo, fisico per passione, che vi condurrà in un affascinante viaggio musicale.

Ore 22:00: DJ set con Pietro Minutella.