Castelbuono, post del sindaco sulle scuole aperte scatena polemiche sui social durante l’allerta meteo

CASTELBUONO – Un post pubblicato dal sindaco di Castelbuono, Mario Cicero, in merito all’allerta meteo e alla decisione di mantenere aperte le scuole di ogni ordine e grado, ha acceso un acceso dibattito sui social network, dividendo l’opinione pubblica tra chi ha apprezzato il tentativo di sdrammatizzare e chi, invece, ha ritenuto la comunicazione inopportuna alla luce delle previsioni meteorologiche e del contesto regionale.

Il messaggio del primo cittadino, pubblicato nelle scorse ore, recitava:

«Scuole aperte a Castelbuono, di ogni ordine e grado. Siamo in inverno e ci auguriamo che piova e venga la neve in montagna; se arriva in paese chiudiamo le scuole e facciamo i pupazzi di neve. Buon lavoro a tutti. Bella la nostra Sicilia sotto la pioggia».

Parole che, se per alcuni cittadini hanno rappresentato una nota di leggerezza, per altri sono apparse come una sottovalutazione dell’allerta meteo diramata dalla Protezione civile regionale, che prevede condizioni di rischio idrogeologico e idraulico su diverse aree della Sicilia.

Numerosi commenti hanno evidenziato come, pur non essendo Castelbuono classificata tra le zone a maggiore rischio immediato, l’allerta interessi l’intero territorio regionale e coinvolga soprattutto studenti, docenti e personale scolastico pendolare, costretti quotidianamente a spostamenti su strade potenzialmente esposte a vento forte, piogge intense e mare agitato. Alcuni utenti hanno definito il post “ironico” o “fuori luogo”, sottolineando la necessità, in situazioni simili, di una comunicazione istituzionale più prudente e lineare.

Altri interventi, invece, hanno difeso la posizione del sindaco, ricordando come le allerte meteo siano spesso di carattere preventivo e come la decisione finale spetti ai sindaci, chiamati a valutare le specificità e le fragilità del proprio territorio. In questo senso, è stato ribadito che le allerte della Protezione civile riguardano macro-aree e che ogni amministrazione comunale è tenuta a tradurle in azioni concrete in base al rischio locale.

Nel corso della discussione, lo stesso Mario Cicero è intervenuto per chiarire il senso del suo messaggio, spiegando di aver voluto semplicemente “sdrammatizzare” una situazione che, secondo le previsioni, non coinvolgerebbe direttamente le Madonie con fenomeni estremi, limitandosi prevalentemente a piogge. Il sindaco ha inoltre ricordato come, in condizioni invernali, molte categorie di lavoratori continuino regolarmente le proprie attività e ha espresso rammarico se il riferimento ai “pupazzi di neve” sia apparso fuori luogo.

Il confronto si è ulteriormente acceso nel raffronto con altri comuni siciliani, come Cefalù e Gangi, dove i sindaci hanno scelto, in via precauzionale, di disporre la chiusura delle scuole per limitare gli spostamenti. Una scelta che alcuni cittadini di Castelbuono hanno indicato come esempio di maggiore prudenza, mentre altri hanno ribadito l’autonomia decisionale di ciascun ente locale.

Nel frattempo, la Protezione civile regionale ha confermato lo stato di preallerta, invitando le amministrazioni comunali ad attuare le misure previste dai rispettivi Piani di protezione civile e assicurando il costante monitoraggio della situazione meteo. Le strutture operative e il volontariato sono stati attivati per garantire assistenza alla popolazione in caso di necessità.

La vicenda riporta al centro dell’attenzione il tema della comunicazione istituzionale in situazioni di emergenza o preallerta: tra il bisogno di evitare allarmismi ingiustificati e quello di mantenere un linguaggio improntato alla cautela e al rispetto delle preoccupazioni di cittadini e lavoratori, soprattutto quando in gioco c’è la sicurezza collettiva.

BOLLETTINO PROTEZIONE CIVILE REGIONE SICILIANA

AVVISO DI PROTEZIONE CIVILE PER RISCHIO METEO-IDROGEOLOGICO E IDRAULICO. Dalle ore 16 alle 24 di oggi 18/1/26: Allerta GIALLA nelle zone A-H-I. ALLERTA METEO PER TEMPORALI.

RISCHIO METEO-IDROGEOLOGICO E IDRAULICO. Dalle ore 00 alle 24 di domani 19/1/26: Allerta GIALLA nelle zone B-C-D-E. Allerta ARANCIONE nelle zone A-F-G-H. Allerta ROSSA nella zona I. ALLERTA METEO PER TEMPORALI.

RISCHIO IDRAULICO. Dalle ore 00 alle 24 di domani 19/1/26: Allerta GIALLA nella zona B. Allerta ARANCIONE nelle zone A-F-G-H. Allerta ROSSA nella zona I.

CONDI-METEO AVVERSE. DOMANI + 24-36 H VENTI DI BURRASCA DAI QUADRANTI ORIENTALI CON INTENSIFICAZIONE DA MARTEDÌ FINO A BURRASCA FORTE CON RAFFICHE DI TEMPESTA FORTI MAREGGIATE SULLE COSTE ESPOSTE PRECIPITAZIONI DIFFUSE ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE SOPRATTUTTO SU ZONE ORIENTALI E MERIDIONALI QUANTITATIVI CUMULATI MOLTO ELEVATI FENOMENI CON ROVESCI DI FORTE INTENSITÀ FREQUENTE ATTIVITÀ ELETTRICA E LOCALI GRANDINATE.

Attivare procedure piani di PC – SOUR 800404040