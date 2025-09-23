Castelbuono, presentazione del libro “La chiave del destino” di Steni Di Piazza

Il Consiglio di Biblioteca invita vivamente la cittadinanza a partecipare alla presentazione del libro La chiave del destino di Steni Di Piazza, già Senatore della Repubblica (2018-2022) e Sottosegretario al Lavoro nel secondo Governo Conte (2019-2021).

L’incontro si terrà sabato 27 settembre 2025, alle ore 17.30, presso la Sala Padre Lorenzo Marzullo (ex Monastero Santa Venera – Badia), in Via Roma n. 76, Castelbuono.

Dopo i saluti istituzionali del Sindaco Mario Cicero e del Coordinatore del Consiglio di Biblioteca Antonio Ciolino, dialogherà con l’autore la prof.ssa Anna Maria Cangelosi.

Un viaggio tra magia, avventura e amicizia

Il libro racconta le straordinarie avventure vissute da Caterina, nipote dell’autore, e dalle sue tre compagne di viaggio, Carla, Silvia e Francesca, ospiti nella casa di campagna di nonno Steni.

Nel corso della narrazione, le ragazze si trovano a sciogliere enigmi e affrontare prove rischiose, superandole sempre grazie al coraggio e al forte legame di amicizia che le unisce.

Numerosi i personaggi favolosi che popolano la storia, ma la figura più enigmatica e suggestiva è quella di Amariel: creatura luminosa e affascinante che, al termine del viaggio, porta Caterina a interrogarsi sul legame con la madre perduta, Lucia.

La risposta di Amariel risuona come un messaggio universale:

“Forse perché ciò che hai perso non è mai veramente andato via. La memoria è il legame più forte di tutti.”

Il racconto si chiude con le parole di saggezza di nonno Steni:

“Ci sono cose che non hanno bisogno di prove per essere vere. Ciò che conta è quello che senti dentro.”

Un’opera che, attraverso la dimensione fantastica, celebra il valore dell’amicizia, della memoria e degli affetti più profondi.

Il Consiglio di Biblioteca conta particolarmente sulla partecipazione della comunità a questo appuntamento culturale.