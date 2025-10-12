Castelbuono, presentazione del volume “Viaggi tra le Grandi Ande dell’Equatore” di Edward Whymper

Sabato 18 ottobre 2025, alle ore 17.00, nella suggestiva cornice della Sala Padre Lorenzo Marzullo presso l’ex Badia di Castelbuono, si terrà la presentazione del libro “Viaggi tra le Grandi Ande dell’Equatore” di Edward Whymper, con mappe e illustrazioni curate dal prof. Giovanni Onore.

L’iniziativa è promossa dall’Associazione Padre Lorenzo Marzullo – La Locanda del Buon Samaritano, da anni impegnata nel sostegno alle missioni in Ecuador, e si inserisce nel quadro delle attività culturali volte a diffondere la conoscenza e la sensibilità verso i temi dell’ambiente, della solidarietà e del dialogo tra popoli.

Il volume di Whymper, celebre esploratore e alpinista inglese dell’Ottocento, è un racconto avvincente di viaggio e scoperta: un percorso che intreccia scienza, avventura e riflessione, restituendo un affresco vivido delle Ande e delle loro straordinarie ricchezze naturali e culturali. L’edizione curata dal prof. Onore — missionario, naturalista e profondo conoscitore dell’Ecuador — offre un prezioso apparato di mappe e illustrazioni che ne amplificano il valore documentario e didattico.

L’incontro sarà aperto al pubblico e offrirà un’occasione di approfondimento e confronto su tematiche di grande attualità, quali la tutela della natura, la cooperazione internazionale e la valorizzazione delle esperienze missionarie in America Latina.

📍 Data: Sabato 18 ottobre 2025

🕔 Ore: 17.00

📌 Luogo: Sala Padre Lorenzo Marzullo – Ex Badia, Castelbuono