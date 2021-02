Castelbuono, principio d’incendio nei pressi di via Santa Lucia

Si segnala un principio d’incendio nei pressi di via Santa Lucia. Ad andare in fumo sterpaglie. Nella zona in questi giorni si sta provvedendo al taglio e alla pulitura di roveti e canne che parzialmente occludono il canale di scolo presente in quell’area. La situazione è sotto controllo, sul posto sono già all’opera i volontari della Protezione Civile A.V.Y. Castelbuono.