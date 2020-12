Con ordinanza del sindaco è stata prorogata fino alle vacanze di Natale la chiusura delle scuole dell’infanzia di Castelbuono. Come abbiamo riportato ieri invece le lezioni riprenderanno in presenza lunedì 7 dicembre alla primaria e alla secondaria di I grado. L’amministrazione non ha ritenuto infatti necessaria in questi ultimi casi la proroga della sospensione didattica in presenza. In basso l’ordinanza.