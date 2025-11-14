Castelbuono, proseguono da ieri le ricerche dell’uomo scomparso: uomini e mezzi dei vigili del fuoco in zona Piano Marchese

Proseguono da ieri le ricerche dell’uomo di 49 anni scomparso a Castelbuono. I familiari, non avendo più sue notizie, avevano presentato denuncia ai carabinieri, facendo scattare immediatamente le operazioni di soccorso. L’auto dell’uomo era stata ritrovata nei pressi di un pozzo, elemento che aveva subito destato apprensione.

Diverse squadre dei vigili del fuoco sono tuttora impegnate nelle ricerche, che continuano senza sosta. Il punto di coordinamento è stato allestito nella zona di Piano Marchese, da cui vengono gestite le squadre in campo e le attività di monitoraggio dell’area.

I vigili del fuoco hanno già ispezionato il serbatoio collegato al pozzo e proceduto al suo svuotamento tramite pompe idrovore, ma al momento non è emersa alcuna traccia dell’uomo. Le ricerche proseguono con l’impiego di mezzi e personale specializzato.