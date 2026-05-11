Castelbuono protagonista nel biliardo provinciale: sfiorato il titolo nella disciplina mista italiana e goriziana

Grande prestazione per la squadra di biliardo di Castelbuono, che ieri ha disputato a Cerda la poule finale del campionato provinciale a squadre di disciplina mista italiana e goriziana, riservata alle migliori otto formazioni della provincia di Palermo. Il percorso della formazione castelbuonese era stato impeccabile già durante la stagione regolare, conclusa al primo posto del proprio girone senza rivali. Un cammino autorevole che aveva permesso alla squadra di conquistare con pieno merito l’accesso alla fase finale provinciale.

Nella giornata decisiva andata in scena a Cerda, il team madonita ha sfiorato una vera impresa sportiva. Nei quarti di finale è arrivata la vittoria contro Campofelice, seguita dal successo in semifinale contro i padroni di casa del Cerda. Due prove di carattere che hanno spalancato le porte di una finale spettacolare contro Termini. L’atto conclusivo del torneo si è deciso soltanto all’ultimo tiro, al termine di una sfida intensa ed equilibrata, con Castelbuono costretto ad arrendersi di misura. In caso di vittoria, la squadra avrebbe conquistato l’accesso alle finali del campionato regionale in programma a Caltanissetta.

Al di là del risultato finale, resta comunque uno straordinario traguardo per il biliardo castelbuonese, tornato finalmente tra le realtà protagoniste della provincia di Palermo dopo tanti anni. La formazione era composta da Francesco Alaimo, capitano della squadra, Vincenzo Di Maria, Mario Castiglia, Rosario Guarcello, Vincenzo Cordone e Giovanni Bonomo