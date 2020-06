Castelbuono: proteste per mancata erogazione dei buoni libro per la scuola media. Finanziamenti al Comune per i centri estivi

Secondo quanto segnalato in maniera ufficiosa da alcune mamme degli alunni della scuola media di Castelbuono, quest’anno a causa delle tante spese sostenute dall’amministrazione comunale per il contrasto al COVID-19, la stessa avrebbe deciso di non concedere il contributo per l’acquisto dei libri di testo. Contributo (circa 20.000 euro) che generalmente non viene erogato a tutte le fasce sociali della popolazione, ma è concesso sulla base di precisi parametri reddituali. Sulla vicenda è intervenuto anche il capogruppo di minoranza Antonio Tumminello, il quale nel messaggio su FB riportato in basso dichiara di aver ricevuto diverse segnalazioni di protesta da parte di mamme indignate. Sulla vicenda al momento nessuna nota da parte dell’amministrazione comunale.

Il post di Tumminello:

NIENTE BUONI LIBRO …

Buon pomeriggio Antonio…. ( VI RISPARMIO I LUNGHI MESSAGGI ) mi scrivono e mi chiamano più Mamme in merito ai Buoni Libro … e mi dicono che l’Amministrazione Comunale ( Ha RISPOSTO ) che ha sostenuto troppe spese per il COVID 19 … e quindi NIENTE BUONI LIBRO PER LE MEDIE… NON CI SONO SOLDI.

MI sono permesso di rispondere :

bastava non comprare i TOTEM … tanto ormai tutti abbiamo il cellulare e con una APP tutto è a portata di mano… e poi in questi momenti COVID CHE TUTTI TOCCHINO IL TOTEM mi sembra da ” …fuori di testa”.

Oppure bastava non comprare le Visiere…. oppure…

mi ha risposto LEI, bastava non votare questa Amministrazione Comunale…

Ho risposto ma perché… meglio così mi ha detto mia Moglie … mentre MI guardava.

Intanto però c’è una buona notizia, sulla pagina FB del Comune di Castelbuono, l’amministrazione comunale ha comunicato che nei giorni scorsi sono stati finanziati quasi 19.000 euro da destinarsi ai centri estivi, nell’ambito delle azioni politiche di contrasto alla povertà educativa. D.L. 34/2020. Capiremo nei prossimi giorni come questi contributi saranno impiegati.